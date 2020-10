VIDEO Turcia a efectuat prima tragere cu sistemele de rachete rusesti S-400. Achizitia acestora a starnit nemultumirea Washingtonului

A missile is fired into the sky on Turkey's Black Sea coast where the military is expected to test its Russian-made S-400 defense systems, according to local video obtained by Reuters.https://t.co/ePhdn9TCko - Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 16, 2020

Al doilea teste cu sistemele S-400 pe care Turcia il efectueaza

Turcia este primul stat membru NATO care a achizitionat de la Rusia un sistem de aparare aeriana

Sistemele de rachete urmau sa fie activate in aprilie

In cursul acestei zile, mai multe imaginii si inregistrari video au fost postate pe retelele de socializare, mentionandu-se ca Turcia a inceput testele de tragere cu sistemele de aparare antiaeriana S-400, scrie publicatia DefenseRomania.ro Saptamana trecuta, mass-media turca a relatat, citand un comunicat oficial al guvernului de la Ankara, ca in perioada 13-16 octombrie, Fortele Armate ale Turciei vor activa sistemele de rachete antiaeriene S-400 cumparate din Rusia si le vor testa intr-un poligon de langa localitatea Sinop din nordul tarii, situata pe coasta Marii Negre.La momentul respectiv, pe retele de socializare, au aparut mai multe imagini si materiale video cu momentul deplasarii unui convoi militar al Fortelor Armate Turce, care avea in componenta sa elemente ale sistemelor S-400, de la Ankara catre poligonul de langa localitatea turca Sinop.Ministerul turc al Apararii nu a publicat in mod oficial imagini sau materiale video din timpul testarii. Acestea sunt imaginii publicate pe retele de socializare de mai multi martori oculari din orasul Sinopa, locul unde se afla si poligonul in care la acesta ora se efectueaza, de catre Fortele Armate Turce, trageri cu sistemele de rachete S-400.Anterior, mai multi oficiali turci au declarat presei ca 10 tinte aeriene de tip Banshee au fost livrate catre poligonul de rachete Sinop pentru testarea sistemelor S-400. Testele sunt efectuate pentru a verifica: capacitatea de lupta a sistemelor S-400, capacitatea radarului de a detecta si urmari tintele, capacitatile sistemelor de comunicatii, precum si comanda sistemelor de rachete.In toamna anului trecut,Turcia a efectuat exercitii militare aeriene cu avioanele de lupta F-16 deasupra capitalei Ankara pentru a testa sistemele S-400 pe care le-a cumparat de la Rusia. Exercitiul militar de anul trecut a urmarit testarea radarelor din componenta bateriilor S-400. Achizitionarea de catre Turcia a acestui sistem de aparare aeriana rusa este un subiect care a generat tensiune intre Ankara si Washington Turcia si Rusia au semnat in 2017 un acord de finantare a achizitionarii unor sisteme antiracheta S-400, in valoare de 2,5 miliarde de dolari. Acordul de imprumut, in vederea achizitionarii a patru baterii de rachete sol-aer de tip S-400, a provocat ingrijorarea statelor membre NATO. Unele state si-au exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca sistemul de tip S-400 nu este compatibil cu sistemele de aparare ale Aliantei Nord-Atlantice, iar Statele Unite au incercat sa contracareze achizitia prin a oferii Ankarei sisteme de rachete Patriot.Turcia a primit din Rusia primul sistem de rachete de S-400 in iulie 2019, ceea ce a determinat Washingtonul, la momentul respectiv, sa suspende participarea Ankarei la programul avionului de vanatoare F-35, sa blocheze livrarea a 100 de astfel de aeronave si sa inceapa procedurile de sanctionare in conformitate cu legea CAATSA (Counter America 's Adversaries Through Sanctions Act), care impune sanctiuni economice impotriva oricarei entitati sau tari care incheie contracte pentru achizitia de armament cu companiile rusesti din domeniul industrie de aparare.In luna mai, purtatorul de cuvant al presedintiei Turciei, Ibrahim Kalin, a precizat ca Ankara isi mentine in continuare planurile de a activa sistemele antiracheta rusesti S-400, pe care le-a achizitionat anul trecut de la Federatia Rusa, in ciuda faptului ca acest demers a cunoscut o perioada indelungata de intarziere.Sistemele antiracheta rusesti S-400, care trebuiau sa fie activate in luna aprilie, au provocat o scindare intre Turcia si aliatii sai occidentali, deoarece NATO nu intentioneaza integrarea sistemului rusesc antiracheta S-400 in niciun sistem de aparare antiaeriana si antiracheta al Aliantei, dar si pentru faptul ca tehnic nu pot functiona impreuna.Kalin a reiterat ca Turcia va mentine un dialog deschis cu partenerii sai occidentali pentru a atenua orice probleme de securitate pe care acestia ''le-ar putea avea ca S-400 sa fie compatibil sau sa nu fie compatibil cu sistemul de aparare al NATO''.Cu toate acestea, Ibrahim Kalin a insistat sa precizeze ca planurile Turciei in privinta activarii sistemelor S-400 nu s-au schimbat si ca intarzierile aparute se datoreaza masurilor luate de Ankara pentru combaterea raspandirii virusului COVID-19.