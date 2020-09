VIDEO Turcia acuza Grecia ca a trimis trupe militare pe o insula aflata la doar 2 kilometri de tarmul turc

Asa cum ne-au obisnuit ultimele saptamani, miza tensiunilor dintre cele doua e reprezentata de resursele naturale din Mediterana de Est. Turcia acuza Grecia de noi provocari prin militarizarea ilegala a unei insule ce se afla in imediata apropiere a tarmului turc, informeaza publicatia online DefenseRomania.ro. E vorba insula Ro, cunoscuta si sub numele de Karaada. Televiziunile din Turcia au publicat imagini cu militari greci aflati pe insula, in ciuda faptului ca ea are un statut demilitarizat in urma Acordurilor de la Paris din 1947, potrivit Daily Sabah. Turcii spun ca Atena ca incalca acordul si acuza partea greaca de provocari, atragand atentia ca e a al doilea incident de acest fel.Potrivit sursei citate, Armata elena a transformat mai multe cladiri civile de pe insula in instalatii militare.Acuzele vin in contextul in care tot azi, Ministerul Apararii din Turcia a transmis ca s-au incheiat discutiile dintre delegatiile militare ale Turciei si Greciei cu privire la detensionarea situatiei din estul marii Mediterane. Ambele parti au discutat despre masurile care vizeaza prevenirea unui posibil angajament militar in estul Mediteranei.Tensiunile dintre Grecia si Turcia au escaladat foarte mult in ultimele saptamani ca urmare a deciziei Ankarei de a desfasurat o nava de cercetare Oruc Reis, escortata de cinci nave de razboi , in sud-estul Marii Egee, o zona disputata din Mediterana si bogata in zacaminte naturale.In ciuda acestei situatii, Turcia nu face niciun pas inapoi iar azi presa turca a anuntat ca o a treia nava de explorare va pleca in misiune in Mediterana de Est in urmatoarele zile, fapt care e de asteptat sa irite si mai mult partea greaca.Insula Ro este situata la doar 2.4 kilometri distanta de tarmul Turciei. Potrivit Ankarei, in luna august unitati ale Armatei elene au fost desfasurate si pe insula Kastellorizo, care detine acelasi statut ca insula Ro. Turcia considera aceste actiuni provocatoare.