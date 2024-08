Violente de 1 Mai: Arestari in masa in Turcia, lacrimogene si tunuri cu apa pe protestatari cu cagule, la Paris (Video)

Ziua de 1 Mai este sarbatorita drept Ziua Muncii in multe tari din intreaga lume, insa nu peste tot manifestatiile oraganizate cu ocazia acestei zile s-au desfasurat pasnic. In Turcia si Franta sute de protestatari au intrat in conflict cu fortele de ordine, ciocnirile rezultand in distrugeri, victime si arestari.

La Paris, un mars amplu al unei federatii sindicale s-a transformat intr-o confruntare directa cu fortele de ordine dupa ce aproximativ 1.200 de persoane ce purtau cagule au inceput sa arunce cu pietre in politisti si cu dispozitive incendiare in cladiri. Totodata, mai multe vitrine au fost sparte, statii de autobuz au fost distruse si un restaurant McDonald a fost jefuit si incendiat. Aceeasi soarta au avut-o si un excavator, o masina si un scuter, tinte ale cocteilurilor Molotov.

Protestatarii strigau "Toata lumea detesta politia", "Paris, in picioare, trezeste-te" sau "De aceasta data ne-am organizat, primii trasi pe sfoara, primii ghilotinati", potrivit News.ro.

Ministrul de Interne Gerard Collomb a condamnat "cu fermitate violentele si distrugerile".

"Toate fortele sunt mobilizate pentru ca aceste grave tulburari ale ordinii publice sa inceteze si autorii acestor acte incalificabile sa fie prinsi", a scris ministrul pe Twitter.

Arestari in masa in Turcia

Intre timp, violente au avut loc si la Istanbul, unde marti au fost arestate peste 50 de persoane.

In Turcia, Ziua Internationala a Muncii a fost marcata in trecut de confruntari intre manifestanti si politisti, insa autoritatile au impiedicat in ultimii ani accesul in locurile in care aveau loc aceste manifestatii.

Accesul in Piata Taksim, in centrul orasului Istanbul, a fost blocat marti de cordoane de politie.

Autoritatile au blocat, de asemenea, accesul pe bulevardul Istiklal, principala strada comerciala si pietonala din oras, unde au avut loc manifestatii ale opozantilor.

Sustinatori ai opozitiei care au incercat sa ajunga in Piata Taksim au fost arestati, unii fiind pur si simplu trantiti la pamant de politie, potrivit unui fotoreporter al AFP, citat de Agerpres.

In total, 52 de persoane au fost arestate la Istanbul si transportate cu autobuze pentru a fi interogate, a anuntat agentia Anadolu.

Potrivit sursei citate, 26.000 de politisti au fost mobilizati marti la Istanbul, sustinuti de trei elicoptere, 85 de camioane cu tunuri de apa si 67 de vehicule blindate.

Reuniuni autorizate au avut loc de asemenea in capitala Ankara si in alte orase din tara.

Tensiunile politice sunt puternice in Turcia inaintea alegerilor parlamentare si prezidentiale anticipate convocate de presedintele Recep Tayyip Erdogan pe 24 iunie. Erdogan intentioneaza sa obtina un al doilea mandat de presedinte al tarii precum si o majoritate parlamentara covarsitoare.

