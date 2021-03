Un elicopter militar s-a prabusit in Turcia. 11 persoane, printre care si un general, si-au pierdut viata

ABD Buyukelciligi olarak, #Bitlis'teki elim helikopter kazasinda hayatini kaybeden ve yaralanan Turk askerleri icin en derin taziyelerimizi ve uzuntulerimizi iletiyoruz. Kazada hayatini kaybedenlerin ailelerinin acilarini paylasir, yaralilara acil sifalar dileriz. @tcsavunma - U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) March 4, 2021

Printre persoanele decedate se numara si un comandant militar, general-locotenentul Osman Erbas.Elicopterul de tip Cougar s-a prabusit in apropierea satului Cekmece, aproape de orasul Tatvan, in provincia Bitlis, cu populatie predominant kurda. Era in drum spre Tatvan din provincia Bingol din apropiere, cand autoritatile au pierdut contactul cu acesta la ora 14:25 (1125 GMT), a declarat ministerul.Ministerul turc al Apararii a comunicat ca este vorba de un accident.Bilantul accidentului este de zece morti si trei raniti, care sunt spitalizati, potrivit Ministerului turc al Apararii.Ambasada SUA din Turcia a trimis condoleante intr-un mesaj pe Twitter