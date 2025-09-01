Ucraina lovește în inima Crimeei: două elicoptere rusești distruse și un remorcher scufundat

Un nou atac al forțelor ucrainene a vizat infrastructura militară rusă din Crimeea. Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a confirmat că două elicoptere Mi-8 au fost distruse la baza aeriană Hvardiiske, iar un remorcher militar rusesc a fost lovit în Sevastopol.

Elicopterele, evaluate la 20–30 de milioane de dolari, au fost eliminate printr-un atac cu drone asupra bazei situate la doar 13 kilometri de Simferopol. În paralel, un remorcher identificat drept BUK-2190 a fost țintit cu rachete ghidate, fiind serios avariat. Nava era folosită de o unitate de elită a forțelor speciale navale ruse pentru operațiuni de sabotaj subacvatic.

Crimeea, sub presiunea atacurilor repetate

Potrivit GUR, pagubele produse remorcherului limitează drastic capacitatea de luptă a unității ruse, nava având „un sfârșit nefericit”. Atacul se adaugă unei serii de lovituri asupra infrastructurii militare ruse din peninsula anexată ilegal în 2014.

În aceeași zi, forțele de operațiuni speciale ucrainene au anunțat distrugerea radarului unui sistem de apărare aeriană S-300 la aerodromul Sakîi, în vestul Crimeei. Peninsula rămâne una dintre cele mai vulnerabile zone pentru armata rusă, fiind constant vizată de lovituri strategice încă din februarie 2022.

