Ucraina renunță la „limba moldovenească” și la rusă. Limba română rămâne oficială pentru minoritatea românească

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 17:35
151 citiri
Ucraina renunță la „limba moldovenească” și la rusă. Limba română rămâne oficială pentru minoritatea românească
Volodimir Zelenski FOTO X/ Volodimir Zelenski

Un proiect de lege depus în Rada Supremă propune eliminarea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare protejate, conform Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. În locul lor, autoritățile ucrainene vor adăuga limba cehă și vor înlocui termenul de „limbă evreiască” cu „ebraică”.

Inițiativa, anunțată de reprezentantul guvernului în Parlament, Taras Melnîciuk, urmărește „adaptarea traducerii oficiale a Cartei la realitățile actuale” și o actualizare a limbilor care beneficiază de protecție în Ucraina.

Româna rămâne pe lista limbilor protejate

Noua listă va include limbile: belarusă, bulgară, găgăuză, tătară crimeeană, greacă modernă, germană, poloneză, română, slovacă, maghiară, cehă și ebraică. Proiectul urmează să fie dezbătut în perioada următoare.

Decizia reconfirmă statutul limbii române ca limbă oficială a minorității române din Ucraina, după ce, în octombrie 2023, autoritățile de la Kiev au renunțat oficial la denumirea de „limbă moldovenească”. Măsura a fost anunțată atunci de premierul Marcel Ciolacu, la finalul unei ședințe comune a guvernelor României și Ucrainei, fiind considerată un pas important în procesul de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană.

Afaceri cu albine sau abuzuri sexuale? Un ministru poate influența alegerea unor proiecte finanțate din fonduri europene?
Afaceri cu albine sau abuzuri sexuale? Un ministru poate influența alegerea unor proiecte finanțate din fonduri europene?
În ultima vreme, întâlnim tot mai des acuzații privind „complicitate la trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat, instigare la abuz în serviciu”! Potrivit...
Președintele care conduce țara din 1982 vrea al optulea mandat după 43 de ani de putere. Spune că este într-o „formă excelentă”
Președintele care conduce țara din 1982 vrea al optulea mandat după 43 de ani de putere. Spune că este într-o „formă excelentă”
Camerunul merge astăzi la urne, dar rezultatul pare deja previzibil. Paul Biya, președintele care conduce țara din 1982, vrea să-și prelungească domnia pentru a opta oară. La 92 de ani,...
#international, #Ucraina, #Romania , #Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Selectioner pentru Romania! FRF a ales inlocuitorul lui Mircea Lucescu si a primit raspunsul: "Decizia a fost deja luata"
Digi24.ro
Mobilizare in Bucuresti si Ilfov: De ce a chemat MApN rezervistii la instructie si evaluare
DigiSport.ro
Selectionerul si-a dat demisia la cateva minute dupa marea umilinta din preliminarii! Inlocuitorul a fost deja anuntat

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un deputat PNL cere investigarea accidentului în care un adolescent a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o mașină de politie, de către corpul de control al MAI
  2. Ucraina renunță la „limba moldovenească” și la rusă. Limba română rămâne oficială pentru minoritatea românească
  3. Președintele care conduce țara din 1982 vrea al optulea mandat după 43 de ani de putere. Spune că este într-o „formă excelentă”
  4. Ministrul Sănătății anunță controale în clinicile private din întreaga țară. Decizia vine după ce o tânără a murit după ce a născut
  5. „Regele Donald Trump I”? Robert De Niro cheamă America în stradă: „Ne ridicăm din nou!”. De ce protestează împotriva președintelui SUA
  6. Omul lui Putin, amenință direct Republica Moldova că va ajunge ca Ucraina. „O altă țară a făcut deja o astfel de greșeală. Nu i-a adus nimic bun”
  7. Cum „profită” Vladimir Putin de faptul că toată lumea și-a îndreptat atenția asupra păcii din Orientul Mijlociu. „Își permite”
  8. Rusia nu mai are nevoie de tancuri pentru a ameninţa NATO. Noul model de război propus de Kremlin ar putea grăbi conflictul, avertizează ISW
  9. O femeie a pierdut 50.000 de lei după ce un bărbat a păcălit-o folosind cuvintele „BNR” și „Credit de nevoi personale”
  10. „Nu se mai vedeau cărțile de funcționari”. Ana Blandiana, despre momentul jenant al delegației României la un târg de carte internațional