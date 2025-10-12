Ucraina renunță la „limba moldovenească” și la rusă. Limba română rămâne oficială pentru minoritatea românească

Un proiect de lege depus în Rada Supremă propune eliminarea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare protejate, conform Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. În locul lor, autoritățile ucrainene vor adăuga limba cehă și vor înlocui termenul de „limbă evreiască” cu „ebraică”.

Inițiativa, anunțată de reprezentantul guvernului în Parlament, Taras Melnîciuk, urmărește „adaptarea traducerii oficiale a Cartei la realitățile actuale” și o actualizare a limbilor care beneficiază de protecție în Ucraina.

Româna rămâne pe lista limbilor protejate

Noua listă va include limbile: belarusă, bulgară, găgăuză, tătară crimeeană, greacă modernă, germană, poloneză, română, slovacă, maghiară, cehă și ebraică. Proiectul urmează să fie dezbătut în perioada următoare.

Decizia reconfirmă statutul limbii române ca limbă oficială a minorității române din Ucraina, după ce, în octombrie 2023, autoritățile de la Kiev au renunțat oficial la denumirea de „limbă moldovenească”. Măsura a fost anunțată atunci de premierul Marcel Ciolacu, la finalul unei ședințe comune a guvernelor României și Ucrainei, fiind considerată un pas important în procesul de apropiere a Ucrainei de Uniunea Europeană.

