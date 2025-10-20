Moartea suspectă a mogulului cripto Konstantin Galici zguduie industria criptomonedelor

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 20:53 - Moartea suspectă a mogulului cripto Konstantin Galici zguduie industria criptomonedelor

International / Ucraina
2 comentarii
Konstantin Galici, cunoscut în mediul digital sub pseudonimul Kostya Kudo, a fost găsit mort sâmbătă, 11 octombrie, în interiorul unei mașini de lux – un Lamborghini Urus, parcat într-o zonă rezidențială din Kiev. Avea 32 de ani. Poliția locală a confirmat decesul și a precizat că victima prezenta o plagă prin împușcare la ...
Zelenski, scădere abruptă în preferințele ucrainenilor. Câți îl mai vor la conducerea Ucrainei după război SONDAJ
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 18:24 - Zelenski, scădere abruptă în preferințele ucrainenilor. Câți îl mai vor la conducerea Ucrainei după război SONDAJ
International / Ucraina
46 comentarii
Volodimir Zelenski nu mai are parte de încrederea conaționalilor săi potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat luni 13 octombrie. Doar...
Ucraina renunță la „limba moldovenească” și la rusă. Limba română rămâne oficială pentru minoritatea românească
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 17:35 - Ucraina renunță la „limba moldovenească” și la rusă. Limba română rămâne oficială pentru minoritatea românească
International / Ucraina
37 comentarii
Un proiect de lege depus în Rada Supremă propune eliminarea limbilor rusă și moldovenească din lista limbilor minoritare protejate, conform Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare....
Ucraineancă prinsă încercând să treacă granița în România cu aproape 1 milion de dolari. Unde ascunsese banii VIDEO
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 17:46 - Ucraineancă prinsă încercând să treacă granița în România cu aproape 1 milion de dolari. Unde ascunsese banii VIDEO
International / Ucraina
9 comentarii
O femeie din Ucraina a încercat să treacă graniţa în România, pe la punctul de control internațional „Porubne-Siret”, dar a fost oprită de vameşi pentru un control. Aceștia au...
Ucraina confirmă că rachetele rusești păcălesc Patriot. Dar oferă și soluții
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 22:12 - Ucraina confirmă că rachetele rusești păcălesc Patriot. Dar oferă și soluții
International / Ucraina
16 comentarii
Șeful Departamentului Comunicații din Comandamentul Forțelor Aeriene din Ucraina, Yurii Ignat, a declarat, duminică, că sistemele de apărare antiaeriană Patriot întâmpină dificultăți...
