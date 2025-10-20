Luni, 13 Octombrie 2025, ora 20:53 - Moartea suspectă a mogulului cripto Konstantin Galici zguduie industria criptomonedelor

Konstantin Galici, cunoscut în mediul digital sub pseudonimul Kostya Kudo, a fost găsit mort sâmbătă, 11 octombrie, în interiorul unei mașini de lux – un Lamborghini Urus, parcat într-o zonă rezidențială din Kiev. Avea 32 de ani. Poliția locală a confirmat decesul și a precizat că victima prezenta o plagă prin împușcare la ...