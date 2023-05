Autoritatile din Kiev planuiesc o intrare in forta in Maidan - surse

Arsen Avakov, ministrul de Interne interimar al Ucrainei, a autorizat arestarea si interogarea conducatorilor partidului radical Sector Dreapta ca urmare a amenintarilor primite din partea acestora dupa moartea unui cunoscut membru al grupului, anunta marti o sursa din minister.

Sursa a afirmat sub protectia anonimatului ca ordinele primite de Avakov includ o intrare in forta in Piata Independentei din Kiev, cunoscuta si sub numele de Maidan, care este in continuare ocupata de zeci de ultranationalisti, anunta RIA Novosti.

"Investigatori din partea ministerului sunt deja prezenti in jurul unor corturi din Maidan", iar o represiune in Maidan ar putea incepe in aceasta noapte, a adaugat sursa.

Ucraina: Liderul nationalist impuscat mortal, victima a politiei

Liderul miscarii nationaliste ucrainene Sectorul de Dreapta, Aleksandr Muziciko, a fost impuscat mortal in cursul unui raid efectuat de fortele de ordine din Ucraina.