Avertisment din Germania: Gasirea unei solutii politice in Ucraina poate dura cateva decenii

Ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier, sustine ca desi eforturile de a o opri conflictul armat din estul Ucrainei au reprezentant un succes, gasirea unei solutii politice pentru aceasta tara ar putea dura cel putin cateva decenii.

Oficialul de la Berlin a facut aceasta declaratie in cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles, arata EurActiv.

"Daca suntem norocosi, vom reusi sa aplanam conflictul militar, dar daca vorbim de politica - si nu exagerez cand vorbesc despre asta - va dura cateva decenii, sau chiar mai mult de-atat, pentru a gasi o solutie politica" pentru Ucraina, a spus Steinmeier.

Mai mult, referitor la posibilitatea ca americanii sa trimita arme letale in aceasta tara, el a mentionat ca in cadrul discutiilor avute cu oficialii SUA nu a vorbit despre acest subiect.

Donetk si Lugansk, declarate "teritorii aflate temporar sub ocupatie"

Declaratiile oficialului german au loc in contextul in care Parlamentul Ucrainei a adoptat, marti, un proiect de lege conform caruia republicile populare autoproclamate Donetk si Lugansk sunt declarate "teritorii aflate temporar sub ocupatie".

In favoarea documentului au votat 280 de deputati, dintr-un minim necesar de voturi de 226.

Potrivit documentului, acest statut va ramane in vigoare "pana in momentul retragerii de pe teritoriul Ucrainei a tuturor formatiunilor militare ilegale si a tehnicii militare, precum si a combatantilor si mercenarilor de pe teritoriul Ucrainei si pana la restabilirea totala a controlului Ucrainei asupra frontierelor de stat".

De asemenea, Parlamentul ucrainean a adoptat o lista a raioanelor din regiunea Donbas carora le va fi conferit un statut special de autoguvernare locala. In favoarea acestui proiect, inaintat de presedintele Porosenko, au votat 296 de deputati.

C.P.