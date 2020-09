Trei bombardiere americane B-52H au zburat din nou prin spatiul aerian ucrainean

In cursul zilei de ieri, ministerul ucrainean al Apararii a precizat, pe pagina oficiala de Facebook , ca sub escorta avioanelor de vanatoare ucrainene, bombardierele americane B-52 au tranzitat spatiul aerian al Ucrainei, indreptandu-se spre Marea Neagra pentru exercitii comune cu statele partenere in domeniul securitatii colective, scrie DefenseRomania.ro Anterior, in data de 4 septembrie, Fortele Aeriene americane au confirmat ca trei bombardiere B-52 au efectuat un exercitiu militar pentru cresterea gradului de interoperabilitate cu avioane de vanatoare ucrainene, in spatiul aerian al Ucrainei si in apropiere de Peninsula Crimeea - anexata si ocupata abuziv de Rusia , in anul 2014.La momentul respective, opt avioane de vanatoare ale Fortelor Aeriene Ruse - patru Su-27 si patru Su-30 - ale unitatilor de aparare aeriana din districtul militar sudic au incercat sa intercepteze cele trei bombardiere strategice americane B-52H Stratofortress, dar acestea nu s-au apropiat de regiunea ucraineana Crimeea si nici nu au incalcat spatiul aerian al Rusiei.Fortele Aeriene Romane, alaturi de unul dintre cele trei bombardier strategic american de tip B-52 Stratofortress, aflate in spatiul aerian al Marii Negre, au participat in cursul acestei de ieri la exercitiul aerian South Paw.In spatiul aerian romanesc, exercitiul a fost coordonat de Componenta Operationala Aeriana din Statul Major al Fortelor Aeriene si de Fortele Aeriene Americane dislocate in Europa (USAFE) si a inclus misiuni de interceptare si escorta executate cu cinci aeronave de tip F-16 Fighting Falcon din dotarea Bazei 86 Aeriana de la Borcea, alaturi de o aeronava americana B-52 Stratofortress.