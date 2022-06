Cazul Crimeea: Ce prevede dreptul international si diferentele fata de alte secesiuni

Dezbaterea starnita de interventia rusa in Ucraina s-a axat in special pe termenii legalitatii in cadrul dreptului international, insa a degenerat rapid in acuzatii si interpretari periculoase ale precedentelor istorice.

Occidentul indignat sustine ca interventia Rusiei si secesiunea Crimeii sunt o flagranta "incalcare a dreptului international". Moscova, la randul sau, sustine ca le permite cetatenilor din Crimeea sa-si manifeste dreptul la autodeterminare "in deplina concordanta cu dreptul international", scrie Stewart Patrick pentru Council on Foreign Relations.

Rusia a acuzat Occidentul de ipocrizie si a amintit de precedentul Kosovo, care si-a declarat unilateral independenta de Serbia in 2008, spre indignarea Rusiei si Belgradului, insa incurajat de Occident.

Vestul a ripostat aratand ca cetatenii din Crimeea aveau deja autonomie extinsa in Ucraina, in vreme ce Moscova a reprimat miscarile de independenta de pe teritoriul sau, cum ar fi in Cecenia si Ingusetia.

Ads

In plus, referendumul din Kosovo a avut loc la opt ani dupa o campanie masiva de epurare etnica initiata de Serbia. In cazul Ucrainei, are loc in prezenta trupelor militare ruse care ocupa Crimeea si fara dovezi ca autoritatile ucrainene ar oprima rusii din peninsula.

Cearta pe legalitatea secesiunii Crimeii se dovedeste o distragere de la subiect, intrucat dreptul international este flexibil in ceea ce priveste autodeterminarea si daca aceasta include dreptul la secesiune. Desi nu este un "drept" recunoscut, nu este nici neaparat "ilegal".

Avand in vedere ca multe state sunt vulnerabile in fata miscarilor secesioniste, preferinta generala pe plan international este de a acorda autonomie sporita enclavelor cu minoritati etnice, in locul independentei.

Cand are totusi loc secesiunea, este de asteptat ca aceasta sa fie rezultatul pasnic al unor negocieri indelungate atat cu Guvernul national, cat si cu comunitatea internationala. Niciuna din aceste conditii nu a fost indeplinita in Crimeea. Referendumul a fost anuntat cu doar zece zile inainte si niciuna din optiunile de pe buletinul de vot nu presupunea mentinerea status quo-ului.

Ads

Cu toate ca referendumul a incalcat Constitutia Ucrainei, secesionistii nu se consulta in general cu tara-mama inainte de a actiona, asa ca argumentul legalitatii nu este valabil nici in acest caz.

Indiferent de legalitatea referendumului, Rusiei ii va fi greu sa convinga ca secesiunea Crimeii este legitima. In pofida comparatiilor cu Kosovo, spune expertul citat, situatia este mai similara cu scindarea Ciprului. Republica Turca din nordul Ciprului si-a declarat independenta in 1983 si este recunoscuta doar de Turcia.

Si mai grav inca, Crimeea stabileste un precedent periculos. Sute de populatii minoritare de pe glob ar putea, in principiu, sa insiste pentru secesiune. Mai mult, aspiratiile Rusiei nu se limiteaza la Crimeea si anexarea sa poate deschide Kremlinului calea catre recapatarea suveranitatii de facto in teritoriile fostei URSS unde sunt importante minoritati ruse, sub pretextul protejarii compatriotilor "oprimati".

Ads