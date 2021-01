CEDO: Plangerea Kievului impotriva Moscovei cu privire la Crimeea, ''partial admisibila''

Kievul acuza Moscova ca s-a facut vinovata de "numeroase incalcari ale Conventiei europene a drepturilor omului in Crimeea " din februarie 2014 pana in august 2015, mentioneaza CEDO intr-un comunicat.Potrivit curtii, cu sediul la Strasbourg, Rusia a exercitat intr-adevar un "control efectiv" asupra Crimeei, dupa cum demonstreaza "amploarea si puterea prezentei militare ruse" in peninsula ucraineana.Aceasta prezenta, potrivit CEDO, "a fost intarita din ianuarie pana in martie 2014 fara consimtamantul autoritatilor ucrainene si in absenta vreunui element care sa sugereze ca o amenintare ar viza trupele rusesti stationate in Crimeea".CEDO noteaza de asemenea ca "relatarea" prezentata de Kiev in fata instantei este "coerenta si concordanta".Documentul, continua curtea, are la baza "elemente de informare detaliate si specifice, prezentate cu probe suficiente care indica faptul ca soldatii rusi nu erau observatori pasivi, ci ca ei participasera activ la evenimentele reclamate".CEDO releva de asemenea ca nu i s-a cerut sa stabileasca "daca integrarea Crimeei, potrivit dreptului rusesc, in componenta Federatiei Ruse, este legala din punct de vedere al dreptului international".Anexarea de catre Rusia in 2014 a peninsulei ucrainene Crimeea a fost urmata de un conflict armat cu separatisti prorusi in estul Ucrainei, care continua si in prezent in pofida numeroaselor armistitii, soldat cu aproape 13.000 de morti, conform cifrelor ONU CITESTE SI: