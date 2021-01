Cum a ajuns Ucraina sa fie privata de vaccinul anti-COVID. Intre saracie si presiunile geopolitice, tara nu a primit nicio doza de vaccin

Nu achizitioneaza vaccinul rusesc

Acuzatii de coruptie

Apel la ajutor din partea Uniunii Europene

Autoritatile dau asigurari ca primele vaccinari ar putea incepe la jumatatea lunii februarie, promisiuni care ridica insa semne de intrebare, dat fiind ca pana acum nu a fost anuntata o data ferma de incepere a livrarilor de vaccin.De vina este incapacitatea Ucrainei de a face comenzi la producatori occidentali precum Pfizer sau Moderna, ca urmare a concurentei facute de tarile bogate."Bogatii s-au aflat primii la coada mondiala pentru vaccin", a deplans la sfarsitul lunii decembrie 2020 presedintele ucrainean Volodimir Zelenski , iar in ianuarie a cerut Uniunii Europene sa-si ajute vecinii din Est sa obtina doze de vaccin. Ucraina nu este singura tara in aceasta situatie . Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca lumea se afla in pragul unui "esec moral catastrofal" daca tarile cele mai puternice vor continua sa intre in posesia grosului dozelor de vaccin.Astfel, autoritatile de la Kiev nu pot conta pentru moment decat pe 8 milioane de doze promise in cadrul Covax, program creat de ONU ce asigura un acces echitabil la vaccinuri, si pe intre 1,9 milioane - 5 milioane de doze din vaccinul chinezesc CoronaVac, daca eficacitatea lui va fi confirmata. Practic, insuficiente pentru cele 40 de milioane de locuitori ai Ucrainei. Polonia vecina, membra a UE, a rezervat aproape 60 de milioane de doze de vaccin pentru populatia sa de 38 de milioane de locuitori."Nu a fost vorba despre o chestiune de competenta a statului, ci de acces" la vaccin, a declarat pentru AFP vicepremierul ucrainean Olga Stefanisina, care a reprosat Bruxellesului o abordare "injusta" si a facut apel la "solidaritate politica".Mai ales ca, pentru puterea ucraineana, cealalta posibila sursa de vaccin este tabu. Este imposibil ca Ucraina sa comande doze de vaccin de la Rusia , dusmanul care a anexat provincia ucraineana Crimeea in 2014 si care alimenteaza de atunci un conflict separatist in Estul tarii, noteaza AFP."Nu vom cumpara vaccinul rusesc", spune transant Stefanisina, acuzand Moscova ca manipuleaza acest dosar in scopul de a-si consolida "influenta" asupra Ucrainei pentru "a destabiliza" societatea.In schimb, politicienii prorusi militeaza pentru livrarea vaccinului rusesc, in contextul in care Moscova intentioneaza sa dezvolte parteneriate de productie in strainatate si face din vaccinare un instrument al diplomatiei sale.La o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin , in octombrie 2020, deputatul ucrainean Viktor Medvedciuk a dat asigurari, potrivit unui comunicat, ca "a testat personal eficacitatea si siguranta" vaccinului rus, dupa ce s-a vaccinat impreuna cu sotia si copiii.In fine, opozantii, expertii si presa considera ca presedintele Zelenski si echipa sa nu au stiut sa gestioneze situatia. Unii invoca inclusiv aranjamente indoielnice, in aceasta tara cangrenata de coruptie, scrie AFP.O deputata a opozitiei proocidentale, Oleksandra Ustinova, l-a acuzat pe ministrul sanatatii ca a blocat achizitia unui vaccin de fabricatie indiana, care costa 3 dolari doza, pentru a achizitiona in schimb vaccinul chinez CoronaVac, care costa 18 dolari doza."Ucraina ar fi trebuit sa se lupte sa obtina contracte" directe cu producatorii occidentali de vaccinuri, a criticat la randul sau Pavlo Kovtoniuk, seful departamentului de economie a sanatatii din cadrul Kyiv School of Economics. "Alte tari sarace au 5 sau 6 vaccinuri in portofoliu, iar noi avem doar un contract minuscul" cu chinezii, spune el.La inceputul anului, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski , a carui tara nu a obtinut pana acum nicio doza de vaccin impotriva COVID-19, a facut apel marti la Uniunea Europeana sa ajute Kievul si alte cinci foste republici sovietice sa-si vaccineze populatiile."Statele membre UE trebuie sa acorde o atentie speciala tarilor din Parteneriatul Estic in chestiunile achizitiilor comune si accelerarii livrarii vaccinurilor", a declarat presedintele ucrainian "Astazi, primirea vaccinului este extrem de importanta pentru toate tarile din initiativa UE a Parteneriatului Estic, in special pentru Ucraina si Moldova", a mai spus el potrivit Reuters.