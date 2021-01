SUA au impus sanctiuni fata de demnitari, site-uri web si grupuri media din Ucraina. Are legatura cu alegerile

Vizati de aceste sanctiuni sunt demnitarii Oleksandr Dubinski, Dmitro Kovalciuk, Konstantin Kulik, Oleksandr Oniscenko, Anton Simonenko, Andrii Telijenko si Petro Juravel, precum si patru website-uri si grupuri media.Prin aceasta masura sunt inghetate activele din SUA ale celor 11 cetateni si entitati ucrainene, iar cetatenilor americani le este interzis sa faca afaceri cu cei vizati de sanctiuni.Cetatenii si entitatile sanctionate sunt acuzate de asociere cu un parlamentar ucrainean pro-rus legat de eforturile aliatilor presedintelui in exercitiu Donald Trump de a face dezvaluiri compromitatoare despre presedintele ales Joe Biden si fiul acestuia, Hunter Biden.Parlamentarul ucrainean in cauza este Andrii Derkaci. Acesta a fost supus sanctiunilor guvernului SUA in septembrie, referitor la acuzatiile ca a incercat sa se amestece in alegerile prezidentiale americane din noiembrie anul trecut, castigate de catre democratul Joe Biden."Campaniile ruse de dezinformare care vizeaza cetateni americani sunt o amenintare pentru democratia noastra. Statele Unite vor continua sa apere agresiv integritatea sistemelor si proceselor noastre electorale", a declarat secretarul american al trezoreriei, Steven Mnuchin.In decembrie 2019, Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a votat lansarea procedurii de impeachment impotriva lui Donald Trump pentru abuz de putere si obstructionarea activitatii Congresului prin faptul ca presedintele american i-ar fi cerut Ucrainei sa-i ancheteze pe Joe si Hunter Biden inaintea alegerilor. Controlat de republicani, Senatul american a votat, in februarie 2020, pentru mentinerea lui Trump in functia de presedinte.Citeste si: