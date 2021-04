Drona americana de spionaj surprinsa la granita dintre Rusia si Ucraina. Zona mai este vizitata de avioane britanice VIDEO

Aceste aeronave sunt specializate in observarea electronica, fiind folosite in toate teatrele de operatiuni strategice si tactice. Senzorii montati pe acestea identifica toate emisiile electronice din comunicatii, radare si alte sisteme, potrivit UK Defense Journal Astfel, dronele americane au efectuat in 10-11 aprilie 2021 misiuni de cercetare aeriana in apropierea Peninsulei Crimeea , dar si din alte zone din Marea Neagra, aflate la sud-vest de Regiunea Krasnodar si in Stramtoarea Kerci, scrie Defense Romania In plus, o alta drona RQ-4 Global Hawk a SUA a zburat in spatiul aerian al Georgiei, iar ulterior s-a deplasat spre Ucraina , supraveghind regiuni din apropiere de linia de demarcatie din Donbas, zona controlata de insurgentii sprijiniti de Rusia Un alt zbor de monitorizare a liniei de frontiera din estul Ucrainei si Crimeea l-a efectuat avionul britanic al Royal Air Force RC-135W Rivet Joint, in ultimele 24 de ore. Aeronava dispune de sisteme de monitorizare a spectrului electromagnetic, care pot obtine informatii vitale despre situatia din regiune.