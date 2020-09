Exercitii militare comune SUA - Ucraina, la doua zile dupa ce Rusia a inceput in Belarus programul "Fratia Slava"

Exercitiile " Rapid Trident 2020" se desfasoara in apropiere de Yavoriv, in vestul Ucrainei, implicand circa 4.000 de militari din zece tari, a indicat Ambasada SUA din Kiev.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus intr-un discurs, in deschiderea exercitiilor, ca o armata ucraineana moderna, echipata si capabila este prioritatea sa, iar aceasta armata trebuie sa fie garantul dezvoltarii libere a Ucrainei.Fortele ruse si belaruse au inceput, de asemenea, marti exercitiile in regiunea Brest, langa granita Republicii Belarus cu Polonia. Exercitiile cu nume de cod "Fratia Slava", care ar urma sa dureze pana la 25 septembrie, sunt destinate luptei impotriva terorismului si nu sunt indreptate impotriva altor tari, a tinut sa transmita Ministerul rus al Apararii.Relatiile dintre Kiev si Moscova s-au deteriorat din 2014 ca urmare a anexarii peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia si a sprijinului pe care aceasta il acorda rebelilor separatisti din regiunea Donbas (estul Ucrainei).Raporturile Ucrainei cu Belarus s-au tensionat luna trecuta dupa ce Kievul a criticat alegerile prezidentiale din 9 august in Belarus, care - potrivit ei - nu au fost nici libere si nici corecte, dupa ce Comisia electorala l-a declarat invingator pe Lukasenko.