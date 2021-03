Un fost comandant al Fortelor terestre ale SUA in Europa a propus Romaniei si Ucrainei minarea apelor din jurul Crimeei

In cadrul evenimentului mentionat, desfasurat in format videoconferinta din cauza conditiilor pandemice, generalul american a propus o strategie pentru a incomoda Federatia Rusa: Minarea de catre Fortele Navale Romane si Fortele Navale Ucrainene a apelor din jurul Crimeei ocupate.In caz contrar, sustine Hodges, Federatia Rusa va continua politicile impotriva Ucrainei, politici care s-ar putea revarsa si asupra altor state din regiune. Hodges a propus in cadrul conferintei o politica mai agresiva impotriva Federatiei Ruse, care in opinia sa considera Marea Neagra mai importanta decat Marea Baltica. In opinia generalului american, tara nostra si Ucraina ar trebui sa faca "zile fripte" Moscovei in Marea Neagra prin presiunea pusa pe Moscova pentru ca navele ruse sa nu mai poata acosta in niciun port din regiune.Ben Hodges considera ca suveranitatea Ucrainei depinde total de Marea Neagra iar o actiune pentru a izola Ucraina de Marea Neagra ar putea avea loc dupa ce Kremlinul ar folosi ca pretext lipsa de apa potabila din Crimeea ocupata.Razboiul in estul Ucrainei, soldat cu peste 13.000 de morti de la declansarea sa, a inceput la scurt timp dupa fuga in Rusia a presedintelui ucrainean prorus Viktor Ianukovici si sosirea la putere la Kiev a fortelor pro-occidentale.In tot acest climat, Moscova a anexat ilegal in 2014 peninsula ucraineana Crimeea si, desi exista numeroase dovezi cu privire la implicarea Rusiei in razboiul din Ucraina, Kremlinul neaga acest lucru.