Inca un front de razboi in Ucraina? Kievul are de furca chiar cu oamenii care l-au dat jos pe Ianukovici

Ultranationalisti puternic inarmati au instalat duminica seara baraje rutiere in vestul Ucrainei, pentru a impiedica fortele de securitate sa-i dezarmeze, la o zi dupa un schimb de focuri cu politia in orasul Mukaceve, soldat cu doi morti.

Serviciul ucrainean de securitate SBU a indemnat duminica luptatori din cadrul gruparii paramilitare Pravai Sektor (Sector Dreapta) - care au jucat un rol central in demonstratiile ce au condus la indepartarea de la putere a fostului presedinte prorus Viktor Ianukovici, anul trecut - sa renunte la arme si sa se predea "pentru a evita o (noua) baie de sange", arata AFP.

"Le-a ramas putin timp" sa predea armele inainte ca fortele de securitate sa intervina, a declarat Vitali Malikov, adjunctul sefului Securitatii din cadrul SBU.

Un purtator de cuvant al Pravai Sektor, Artem Skoropadski, a declarat ca liderul miscarii, Dmitro Iaros, nu le-a ordonat oamenilor sai sa depuna armele.

Alt purtator de cuvant, Oleksi Bik, a spus ca militantii au ridicat baricade pe strazi pentru a impiedica trupe de politie suplimentare sa intre in Mukaceve.

Un elicopter a survolat zona duminica, iar drumul catre Lavki era blocat de doua camioane, flancate de barbati inarmati, transmite un fotograf AFP de la fata locului.

O sursa din domeniul securitatii a declarat pentru AFP ca schimbul de focuri de sambata a avut loc in timpul unei intalniri intre ultranationalisti si "criminali" locali care incercau sa-si "delimiteze sferele de influenta" in zona - o placa turnanta in traficul cu tigari.

Pravai Sektor a afirmat ca membrii sai au fost atacati de catre "banditi" afiliati unui ales despre care sustine ca ar fi un "traficant de droguri" si a acuzat politia ca se afla in solda unui politician prorus.

Presa rusa de stat si rebeli prorusi din estul Ucrainei denunta gruparea Pravii Sektor ca "fascista".

