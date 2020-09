Incepe cel mai mare exercitiu militar al Ucrainei din 2020

Tema exercitiului este "Managementul gruparii interarme in operatiile defensive", iar conducerea va fi asigurata de comandantul-sef al Fortelor Armate din Ucraina, general colonel Ruslan Khomchak.La exercitiu vor participa aproximativ 12.000 de militari, din 15 tari aliate sau partenere NATO , o contributie speciala venind din partea militarilor britanici care participa deja la instruirea trupelor ucrainene in cadrul Centrului international pentru pace si securitate din Lvov. De asemenea, pe timpul exercitiului este planificata utilizarea a 50 de sisteme de artilerie, a aproximativ 80 de tancuri, 450 de vehicule blindate de lupta si a unui numar neprecizat de nave si avioane de lupta.In mod special, vor fi executate trageri de lupta cu noile sisteme de rachete de costa RK-360MT "Neptun", intrate recent in serviciul de lupta al Fortelor Navale din Ucraina si cu sistemele de rachete de coasta "Vilkha", iar in cadrul exercitiului va fi prevazuta o faza de utilizare a noilor vehicule aeriene fara pilot (UAV) Bayraktar.Concluziile rezultate in urma desfasurarii exercitiului vor contribui la elaborarea strategiilor viitoare de apararea Ucrainei."Desi exercitiul "Efort comun 2020" a fost anuntat de autoritatile ucrainene ca o replica la exercitiul strategic "Caucaz 2020" planificat de Rusia , pentru Ucraina acesta reprezinta principala activitate de instructie pentru lupta si de verificare a trupelor din anul 2020 si se doreste a fi un start in afisarea imaginii unei noi armatei ucrainene, preocupate de modernizare si de cooperarea cu NATO.Pentru a evita escaladarea situatiei tensionate cu Rusia intr-un moment marcat de prezenta masiva a trupelor si mijloacelor de lupta in Marea Neagra, foarte probabil exercitiul "Efort comun 2020" se va incheia pana pe 21 septembrie, cand este programata inceperea exercitiul rusesc "Caucaz 2020"", scrie publicatia DefenseRomania.ro. Potrivit sursei citate lansarile de rachete ucrainene se vor desfasura in perioada 14-18 septembrie, intr-un raion maritim situat foarte aproape de Romania, cu limita inferioara la mai putin de 50 km de Sulina.Oficialii ucraineni au evitat sa comunice perioada exacta de desfasurare a exercitiului, insa este foarte posibil ca perioada notificata pentru lansarile de rachete (14-18 septembrie) sa corespunda cu cea a intregului exercitiu.