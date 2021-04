Creste tensiunea in estul Ucrainei. Separatistii acuza Kievul de uciderea unui copil. Armata ucraineana anunta decesul unui soldat

In acelasi timp, armata ucraineana a anuntat ca unul dintre soldatii sai a murit in urma exploziei unei mine, evenimente ce survin in contextul amplificarii tensiunilor in aceasta zona, transmite AFP. Autoritatile autoproclamatei Republici Donetk au declarat ca un copil in varsta de cinci ani a fost ucis si o femeie in varsta de 65 de ani a fost ranita intr-un atac al unei drone ucrainene in satul Alexandrivska, la circa 15 kilometri de linia frontului. Separatistii nu au oferit imagini sau alte elemente prin care sa confirme acest atac ce nu poate fi verificat dintr-o sursa independenta. Armata ucraineana si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) nu au comentat deocamdata aceasta relatare.In schimb, Kievul a anuntat ca un soldat ucrainean a fost ucis de o mina in apropierea satului Sumi, la circa 30 de kilometri nord de orasul Donetk. In aceasta zona a crescut frecventa incidentelor armate incepand din ianuarie, dupa un armistitiu care din a doua jumatate a anului trecut a fost oarecum respectat. Responsabili ucraineni si americani si-au exprimat in ultimele zile preocuparea dupa ce armata rusa a deplasat mii se soldati si tehnica militara la granita cu Ucraina . Presedintele SUA, Joe Biden , a promis Ucrainei un sprijin "de neclintit" in fata "agresiunii Rusiei".In replica, Kremlinul a transmis ca " Rusia nu ameninta pe nimeni" si a pus agravarea situatiei in zona pe seama "provocarilor repetate" ale armatei ucrainene. Insa armata rusa a anuntat la randul ei desfasurarea unor manevre militare de simulare a unei actiuni defensive impotriva unui atac cu drone intr-o regiune din apropierea Ucrainei.Conflictul armat din estul acestei tari, soldat cu peste 13.000 de victime, a inceput in anul 2014 dupa revolutia pro-occidentala de la Kiev, urmata de anexarea Crimeei de catre Rusia.