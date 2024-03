Infrangerea lui Putin. Ce optiuni are Rusia (Opinii)

Pentru Vladimir Putin, presedintele Rusiei, rasturnarea de la putere a liderului ucrainean Viktor Ianukovici este nu doar o infrangere personala, ca un om care a mizat si "investit" mult in acesta, ci este si un serios impas geopolitic pentru planurile sale.

Acest impas e chiar mai serios decat acela din 2004, cand Putin isi trimitea consultantii politici la Kiev pentru a-l ajuta pe Ianukovici sa castige alegerile, ceea ce s-a transformat apoi intr-o incercare de frauda si in "Revolutia Portocalie".

Ca si atunci, Vladimir Putin a facut tot posibilul sa-l ajute pe Ianukovici in timpul protestelor care in cele din urma l-au dat jos. A acordat "falitei" Ucraine un imprumut generos, de 10 miliarde de euro, din care a si trimis prima transa, a redus mult pretul la gaze, a iesit la atac impotriva protestatarilor, numiti "fascisti" si "autori ai unei lovituri de stat" de catre administratia sa, si a mobilizat populatia ruseasca din Crimeea.

Nu a fost de ajuns, iar acum Ucraina e mult mai aproape de Uniunea Europeana decat era in 2004 sau chiar acum cateva saptamani si foarte-foarte departe de Uniunea Euroasiatica pe care o propune liderul rus.

De ce? In primul rand, acum au murit oameni pentru UE si oricare noua putere nu va putea da inapoi de pe acest drum. In al doilea, fortele anti-UE din Partidul Regiunilor nu doar ca sunt discreditate, dar cativa dintre oligarhii ucrainieni de limba rusa care au sustinut acest partid, precum Rinat Ahmetov, ar lua in considerare integrarea.

In al treilea rand, Ucraina e acum mult mai aproape de UE si aproape sigur va alege sa semneze acordurile de asociere cu aceasta chiar anul asta. Mai mult, daca lucrurile merg in directia pe care au pornit, fortele pro-occidentale vor detine superioritatea pentru cel putin cativa ani, destul cat drumul spre UE sa fie greu de inversat, mai ales ca majoritatea populatiei vrea sa ajunga acolo.

De ce este atat de importanta Ucraina pentru Rusia? De ce aceasta din urma tara, cea mai mare din lume, refuza sa accepte ca vecinul sau mai mic ar putea adera la Uniunea Europeana sau, mai rau, la NATO?

Pentru a intelege asta, trebuie sa stim realitatile geopolitice care i-au definit pe rusi si care le-au definit nu doar elemente din identitatea nationala, ci si temerile si atitudinile fata de exterior. Inca de la inceputuri, statele rusesti (unite ulterior intr-unul singur) au fost state de campie, care timp de mai bine de o mie de ani au fost asezate pe "autostrada" invaziilor, uriasa intindere a Rusiei europene.

Cotropiti de mai toti invadatorii, de la triburi turco-turanice si mongoli pana la Napoleon si Hitler, fara putinta de a se refugia in munti, rusii si populatiile slave din care se trag au dobandit un urias sentiment de nesiguranta.

Care a fost remediul "geopolitic"? Cat mai mult spatiu intre invadatori si "inima Rusiei". Spre exemplu, cordonul de state comuniste pe care l-a conceput Stalin, si in care a fost inclusa si Romania, avea si rolul de "tampon" intre oricare invadatori europeni si Moscova.

Constanta regimurilor de la Kremlin a fost, asadar, impiedicarea oricarei puteri militare de a "avansa" spre granitele sale. Intr-o administratie dominata de siloviki (fosti sau actuali membri ai structurilor militarizate precum KGB, GRU, armata si asa mai departe), gandirea e tot una apropiata de cea sovietica.

Nicio alianta, fie ca se numeste NATO sau e ceva ce ar putea deveni alianta militara, precum UE (oricum cvasiintegrata in NATO), nu trebuie sa se extinda spre Rusia. O asemenea varianta e trecuta la amenintari chiar si in strategia nationala de securitate a Federatiei Ruse. Asta e unul dintre motivele pentru care administratia Putin, una care gandeste in termeni de "joc de suma zero", se teme ca "va pierde Ucraina".

Si motive mai practice...

Alt motiv e acela ca prin Ucraina trec multe dintre conductele care duc gazul rusesc in Europa, iar lipsa controlului asupra acestora e o vulnerabilitate majora. Spre exemplu, in unele din numeroasele "crize ale gazului" din 2005-2010, rusii le-au taiat gazul ucrainenilor doar pentru a constata ca acestia "se serveau" singuri din conducte.

Desi intre timp au mai construit rute ocolitoare, o situatie in care un regim ostil le-ar periclita livrarile, de altfel esentiale pentru economie, ar fi de nedorit.

In fine, la fel de importanta in viziunea Rusiei, care inca vede in armata principalul protector al securitatii sale nationale, e baza militara ruseasca din Peninsula Crimeea, de la Sevastopol, pe teritoriul ucrainean, pe care rusii o vad nu doar ca pe garantul faptului ca se pot apara cu ajutorul unui "avanpost", dar si un motiv de mandrie.

Interesant de stiut, conturul bazelor militare rusesti e aproape acelasi cu cel al defunctei Uniuni Sovietice.

"Inchirierea" acestei baze de catre Ucraina spre Rusia expira foarte curand, in 2017, si pentru puterea militara rusa e foarte important ca aceasta sa fie prelungita.

Efecte ucrainene in politica ruseasca

Ucraina e foarte importanta si pentru modul in care Putin "joaca" in politica interna a Rusiei, acolo unde merge pe cartea nationalismului si pe starnirea ambitiilor celor nostalgici dupa "imperiu", dupa Uniunea Sovietica, pe a carei cadere liderul rus o caracteriza drept "cea mai mare catastrofa geopolitica a secolului XX".

Fara Ucraina, nu poate fi folosita aceasta carte, mai ales ca asta ar pune un "cui in sicriul" viitoarei Uniuni Eurasiatice, un spatiu pe care Rusia vrea sa si-l creeze.

Alt element "emotional" in privinta Ucrainei e ca aceasta e considerata de multi rusi ca parte a identitatii sale nationale. De altfel, primul stat rus din istorie a fost pe teritoriul Ucrainei, e vorba de Rusia kieveana. Daca excludem asta din ecuatie, trebuie sa ne gandim si la cei peste 15 milioane de oameni din Ucraina care, desi nu sunt toti rusi, vorbesc ruseste, un element la care opinia publica din Rusia tine. Daca vor fi dezamagiti, si mitul lui Putin va avea de suferit.

Teama de contagiune

Ultimul element care ar trebui mentionat - si care putea fi la fel de bine primul - e faptul ca Putin se teme de modelul reprezentat de Ucraina. Proteste de masa transformate intr-o miscare de rasturnare a unei puteri autoritate e ceva din care Putin nu vrea ca rusii sa se inspire, mai ales ca regimul sau e cel putin la fel de corupt, dar mult mai represiv decat era cel al lui Ianukovici.

"Cartile" lui Putin. Ce e de facut acum?

Pus intr-o situatie foarte proasta, chiar jenanta, Vladimir Putin are inca un intreg set de instrumente la dispozitie pentru a se adapta noii situatii geopolitice.

Cel mai simplu - desi impropriu unei puteri pline de duritate precum Rusia, care foloseste "diplomatia coercitiva", ar fi ca Putin sa accepte situatia de la Ucraina, faptul ca pro-occidentalii au preluat puterea si sa incerce sa se acomodeze cu acestia si chiar sa coopereze.

La urma urmei, el a mai avut o relatie de lucru cel putin decenta cu Iulia Timosenko, in al doilea mandat de premier al acesteia, pana in 2010, ba chiar ea a fost trimisa la inchisoare, pe motive politice din ce se pare, pentru un contract de gaze semnat cu Putin.

Desi considerata de unii in Vest ca o emblema a democratiei, Timosenko nu e asa de departe de stilul lui Putin, mai ales ca si ea e un "oligarh" imbogatit din gaze in anii '90.

Cu toate astea, e destul de greu de crezut ca Putin va "inghiti" asa usor infrangerea si posibilitatea unui regres geopolitic fara precedent in mandatul sau. Cum se intampla intotdeauna cand e vorba de lideri autoritari ce vor sa arate forta, o reactie va fi, depinde acum daca e una "de fatada", retorica, sau va avea si efecte practice mai grave.

Alte optiuni mai dure, punitive, pot fi aplicate, desi probabil nu pentru a "ruina" Ucraina economic sau pentru a-i lua teritorii, ci pentru a o forta sa negocieze.

Printre acestea se numara inghetarea imprumutului deja acordat (care e aproape sigura) sau posibilitatea cresterii din nou a pretului la gaze si chiar a taierii aprovizionarii sau noi restrictii comerciale.

Exista, desigur, si nu poate fi exclusa sub nicio forma, varianta incurajarii separatismului regiunilor rusesti din Ucraina, insa e foarte-foarte greu de crezut ca se poate ajunge pana acolo.

Nu e total exclus, insa exista argumente puternice pentru care Rusia sa nu sustina asa ceva. In primul rand, Rusia ar risca izolarea, ca o tara care anexeaza si ar starni ingrijorarea tuturor vecinilor, a UE si a Statelor Unite. A putut fi acceptata "smulgerea" de la Georgia a 2 regiuni mici pe care oricum aceasta nu le controla, dar foarte greu ar putea fi acceptata de la Ucraina.

Implicatiile ar fi puternice si consecintele pe masura, atat pentru regiunile in cauza, care ar intra practic in faliment, cat si pentru Rusia.

Foarte probabil (desi nu sunt excluse surprize) Putin doar se va folosi de amenintarea separatismului prin "agitarea" populatiilor rusesti si rusofile din Ucraina ca un element de presiune si atu de negociere in relatiilor cu noul regim de la Kiev.

Pana atunci, putem doar constata ca, in acest moment, Putin a pierdut "partida" din Ucraina.

