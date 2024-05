John McCain: Criza din Ucraina se extinde in R.Moldova

Senatorul republican american John McCain a criticat din nou reactia Administratiei Barack Obama fata de actiunile Rusiei in Ucraina, avertizand ca exista riscul raspandirii crizei ucrainene in Republica Moldova si in tarile baltice.

Intr-un interviu acordat MSNBC, McCain a denuntat atitudinea "ezitanta" a presedintelui Barack Obama.

"In opinia mea, presedintele Obama nu apreciaza importanta rolului de conducere al Statelor Unite pe plan global. Nu apreciaza faptul ca suntem o natiune exceptionala", a spus senatorul republican de Arizona.

"Rolul de conducere nu inseamna ca americanii trebuie sa lupte in toate razboaiele. Inseamna asigurarea pacii prin exercitarea puterii, ajutarea popoarelor care lupta pentru libertate", a continuat McCain, sugerand oferirea de armament poporului ucrainean, ajutarea Ucrainei in parcursul integrarii europene si oferirea de credite prin intermediul Fondului Monetar International.

"Problemele din Ucraina se raspandesc in tarile vecine, in Republica Moldova si in statele baltice", a atras atentia McCain, descriind situatia, dupa o vizita in regiune, ca fiind "incerta".

Ads