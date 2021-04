Ucraina exclude orice ofensiva impotriva separatistilor prorusi in Donbas. SUA trimit doua nave de razboi la Marea Neagra

"Eliberarea teritoriilor ocupate prin forta va conduce in mod inevitabil la moartea unui numar mare de civili si la pierderi in randul militarilor, ceea ce este inacceptabil pentru Ucraina", anunta intr-un comunicat comandantul fortelor armate ucrainene, generalul Ruslan Homceak. Kievul sustine o "solutie politica si diplomatica" in vederea recuperarii teritoriilor asupa carora nu detine controlul de la inceputul Razboiului din Ucraina, in 2014, subliniaza el. Homceak denunta drept "o campanie de dezinformare" a Rusiei "informatii" potrivit carora Kievul pregateste o ofenisva, in timp ce Ucraina acuza Moscova de comasarea unor trupe la frontiera.Kievul acuza Kremlinul de faptul ca ar cauta un pretext pentru a declanta o operatiune militara de anvergura. "Aceasta campanie vizeaza sa discrediteze Ucraina pe scena internationala si sa creeze panica in populatia din teritoriile ocupate", denunta generalul Homceak. Kievul si Occidentul au criticat in ultima perioada Moscova din cauza ca a comasat trupe la frontiera ucraineana si in Peninsula ucraineana Crimeea , anexata de catre Rusia, in contextul in care incidente armate sangeroase cauzate de separatisti prorusi, acuza ucrainenii, au loc apropape zilnic.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla joi si vineri pe linia frontului. Acesta a primit sustinerea Angelei Merkel, care i-a cerut joi lui Vladimir Putin sa reduca prezenta militara rusa la frontiera cu Ucraina.Statele Unite si-au exprimat, la randul lor, "ingrijorarea fata de recenta escaladare a atacurilor ruse in estul Ucrainei". Washingtonul trimite doua nave de razboi la Marea Neagra - prin Stramtoarea Bosfor -, a anuntat Ministerul turc de Externe, o evolutie susceptibila sa irite Moscova in contextul tensiunilor in Ucraina. Separatisti din republicile autoproclamate Donetk si Lugansk au anuntat ca cel putin 20 de combatanti separatisti au fost ucisi in aceeasi perioada.Presedintia ucraineana a anuntat ca, pe linia frontului, in 2020, au fost ucisi in total 50 de militari ucraineni. Razboiul din Donbas a izbucnit in aprilie 2014, in urma unei revolutii prooccidentale in Ucraina, urmata de anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova.Razboiul s-a soldat cu peste 13.000 de morti si aproximativ 1,5 milioane de deplasati. Nivelul intensitatii confruntarilor armate a scazut puternic in urma acordurilor de pace de la Minsk, incheiate la inceputul lui 2015, insa procesul politic de solutionare a conflictului a ramas blocat.Occidentul si Kievul acuza Rusia de sustinerea militara, financiara si politica a separatistilor prorusi din Donbas, insa Moscova respinge aceste acuzatii.