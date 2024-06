Lucrurile se agraveaza in Ucraina: Prima confruntare majora din ultimele luni dintre armata si separatisti

Armata ucraineana si separatistii prorusi au avut, miercuri, prima lor confruntare semnificativa din ultimele luni, autoritatile de la Kiev anuntand in cursul dupa-amiezii ca o "ofensiva majora" a rebelilor asupra orasului Mariinka a fost respinsa.

Conform surselor militare ucrainene, in jurul orei trei noaptea circa o mie de combatanti separatisti, sprijiniti de circa zece tancuri, au luat cu asalt pozitiile armatei ucrainene in aceasta localitate situata la circa 15 kilometri vest de orasul Donetk, unul dintre fiefurile separatistilor, consemneaza agentiile AFP si Reuters.

In replica, acestia din urma sustin ca nu au lansat niciun atac, acuzand in plus trupele guvernamentale ca au recurs la tiruri de artilerie in jurul Donetkului, admitand totusi ca lupte chiar au existat.

ONU gaseste tot mai multe semne ale implicarii Rusiei in razboiul din Ucraina

Intensitatea confruntarii de miercuri a depasit cu mult micile acrosaje ce se produc aproape zilnic intre cele doua tabere dupa armistitiul din luna februarie, astfel ca ea marcheaza o escaladare brusca si semnificativa a conflictului.

Deocamdata luptele au incetat, a declarat in cursul dupa-amiezii ministrul ucrainean al Apararii, Stepan Poltorak, dar la putin timp dupa acest anunt un purtator de cuvant al armatei ucrainene a transmis ca insurgentii au reluat atacurile la Mariinka, iar unele zone ale orasului sunt in flacari.

Un alt purtator de cuvant al armatei ucrainene a confirmat ca in lupte s-a folosit si armamentul greu, el sustinand ca trupele guvernamentale au fost nevoite sa apeleze la acest tip de arme pentru a putea respinge atacul.

Kremlinul acuza Kievul de "actiuni provocatoare" in estul Ucrainei

Kremlinul s-a declarat, miercuri, ingrijorat de agravarea situatiei din estul Ucrainei, acuzand in acelasi timp armata ucraineana de "actiuni provocatoare" in regiune.

"Moscova urmareste cu atentie situatia (din estul ucrainean - n.red) si este profund ingrijorata in legatura cu actiunile provocatoare ale armatei ucrainene", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit agentiilor TASS si Interfax.

Moscova, prinsa cu minciuna? Barbatii capturati in Ucraina au recunoscut ca sunt soldati rusi

El a adaugat ca Moscova va formula o pozitie fata de ceea ce se intampla in estul Ucrainei in functie de evolutia situatiei, subliniind ca Rusia asteapta "indeplinirea neconditionata a acordurilor de la Minsk".

Confruntarile de miercuri ar fi facut, potrivit insurgentilor prorusi, cel putin 15 morti, militari si civili, in timp ce partea ucraineana a declarat ca sase civili si 11 soldati au fost raniti la Mariinka.

