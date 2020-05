Metroul din Kiev a fost redeschis dupa 10 saptamani

Ziare.

"Am redeschis metroul in regim de functionare obisnuit", a anuntat primarul Kievului, Vitali Kliciko, dupa ce a efectuat el insusi o scurta deplasare cu metroul.Extrem de asteptata de locuitorii din Kiev, unde circulatia altor mijloace de transport in comun a fost deja reluata sambata, redeschiderea metroului nu a provocat nicio aglomeratie, contrar asteptarilor, informeaza AFP.Inainte de pandemie metroul din Kiev transporta in jur de 1,5 milioane de calatori pe zi. Luni, in fiecare vagon se aflau doar aproximativ zece persoane, in pofida orei de varf din cursul diminetii.Echipati cu masti si viziere de protectie, agenti plasati la intrarile in statiile de metrou masurau temperatura pasagerilor, care au obligatia de a purta la randul lor masti.De asemenea, luni s-a reluat functionarea normala si a metroului din Harkov, mare oras din estul Ucrainei.Ucraina a raportat pana luni la ora locala 10:00 (07:00 GMT) 21.245 de cazuri de COVID-19, dintre care 623 de cazuri fatale, a anuntat ministrul sanatatii ucrainean Maksim Stepanov.Potrivit acestuia, pana in prezent 7.234 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2 s-au vindecat in Ucraina, tara cu o populatie de 43,77 milioane locuitori. In ultimele 24 de ore, autoritatile medicale din Ucraina au realizat 6.270 de teste Real Time PCR.