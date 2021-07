Demisia controversatului ministru de interne al Ucrainei, dupa mai multe scandaluri de coruptie

"Cer sa pot demisiona din postul de ministru de interne", a scris Avakov, 57 de ani, intr-o scrisoare oficiala catre Parlament publicata de ministerul sau. Plecarea sa trebuie sa fie sprijinita printr-un vot al deputatilor care urmeaza sa aiba loc.Politicianul nu a precizat motivul deciziei. O sursa apropiata de Avakov a declarat pentru France Presse ca este posibil ca decizia sa fi fost luata la cererea presedintelui Volodimir Zelenski Fost om de afaceri foarte bogat, Arsen Avakov a fost numit ministru la sfarsitul lui februarie 2014, dupa declansarea revolutiei pro-europene din piata Maidan care s-a soldat cu fuga in Rusia a unui presedinte pro-rus si cu venirea la putere a pro-occidentalilor.El este singurul ministru care si-a pastrat postul, in pofida unei succesiuni de guverne si a alegerii, in 2019, a unui nou presedinte, Volodimir Zelenski.Pe langa politie, Arsen Avakov controla garda nationala, politia de frontiera si serviciile de salvare, ceea ce inseamna mai multe sute de mii de functionari inarmati care ii asigura o putere importanta in sanul statului ucrainean.Opozitia si aparatorii drepturilor omului i-au cerut in mai multe randuri demisia, pentru ca ministrul a fost implicat in mai multe scandaluri.El a fost acuzat in special de coruptie si ca a inchis ochii la numeroase abuzuri ale fortelor de ordine, ceea ce el a negat mereu. De asemenea, vocile critice ii reproseaza esecul reformei politiei, lansate cu mare pompa in 2015 cu ajutorul mai multor tari occidentale dar ramasa de atunci intr-un punct mort.Arsen Avakov intretine de altfel relatii amicale cu guvernul francez, noteaza AFP.Sub egida sa, Kievul, care depinde de sustinerea politica a Parisului in fata Rusiei, a semnat acorduri de aproape doua miliarde de euro pentru achizitionarea de locomotive, de camioane de pompieri si de nave franceze, precum si a unor elicoptere ale grupului franco-german Airbus Helicopters.