Magnatul titanului din Ucraina, sanctionat pentru relatii cu industria militara din Rusia

Intr-o declaratie pe site-ul sau, presedintia ucraineana a indicat ca a impus magnatului "un pachet de sanctiuni", fara a oferi detalii."Potrivit serviciilor securitatii de stat si informatii, uzinele de prelucrare a titanului ale omului de afaceri au furnizat materie prima intreprinderilor militare ale Federatiei Ruse", se adauga in comunicat.Dmitri Firtas, una din cele mai mari averi din Ucraina si fost apropiat al ex-presedintelui prorus Viktor Ianukovici , este cautat in Statele Unite pentru coruptie si delapidare.El a fost arestat in Austria in martie 2014 in baza mandatului international de arestare emis in Statele Unite, iar in 2019 Curtea Suprema a tarii a decis ca poate fi extradat.Omul de afaceri a ramas insa in Austria, unde a atacat decizia autorizand extradarea sa. Dmitri Firtas poate ramane in Austria pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti.Daca este extradat, oligarhul, care respinge toate acuzatiile impotriva sa, risca ani de inchisoare. Ucraina lupta impotriva separatistilor prorusi din regiunile Donetk si Lugansk, in estul tarii, incepand cu 2014, dupa anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia Kievul acuza Moscova ca trimite in zona arme si oameni pentru a alimenta conflictul, mai scrie AFP.