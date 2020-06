Presedintele Ucrainei, prins intr-o cafenea. Ce amenda risca pentru incalcarea restrictiilor antiepidemice

Ziare.

com

Polemica s-a declansat dupa ce o fotografie a serviciului de presa al presedintiei l-a aratat pe Zelenski band o cafea intr-un local, in conditiile in care restaurantele si cafenelele in spatii inchise vor putea redeschide in Ucraina abia incepand de vineri, in cadrul masurilor de relaxare graduala a restrictiilor menite sa previna raspandirea coronavirusului, relateaza joi agentia EFE.Potrivit agentiei ucrainene UNIAN, viceministrul de interne Anton Gherascenko a semnalat presei ca politia va examina aceasta chestiune, dar a adaugat ca "pentru a vedea daca presedintele si cei care l-au insotit sunt vinovati este necesar sa intelegem contextul general al situatiei".Amenzile pentru incalcarea restrictiilor antiepidemice merg in Ucraina pana la 17.000 de grivne (circa 560 de euro).Presedintele Zelenski a declarat joi ca este "pregatit" sa plateasca o amenda daca va rezulta ca a incalcat restrictiile, dar mai spune ca a intrat in acea cafenea "la invitatia" proprietarului.La randul sau, ministrul adjunct al sanatatii, Viktor Liasko, este de parere ca presedintele nu a incalcat nici o regula, intrucat se afla acolo intr-o vizita de lucru si patronul cafenelei a dorit sa-i arate cum a pregatit localul pentru a se conforma regulilor sanitare ce vor trebui respectate la redeschidere.