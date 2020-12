Primele doze de vaccin in Ucraina, asteptate in februarie

Separat, ministrul sanatatii Maksim Stepanov a declarat ca Ucraina doreste sa reia productia propriului vaccin candidat si pregateste un studiu clinic, fara a oferi detalii."Primele vaccinuri sunt asteptate in februarie si pentru aceasta guvernul poarta discutii (...) direct cu producatorii de vaccin si cu guvernele tarilor unde aceste vaccinuri vor fi produse sau au fost deja contractate", a declarat Smigal in fata parlamentului.El a mai spus ca guvernul spera sa primeasca in martie primul lot de opt milioane de doze de vaccinuri in conformitate cu mecanismul Facilitatea COVAX, infiintat pentru a furniza vaccinuri impotriva COVID-19 tarilor mai sarace.Ucraina nu a dat inca aprobarea oficiala pentru niciun vaccin.Bilantul zilnic al infectiei cu coronavirus a inceput sa creasca in septembrie si a fost de atunci constant ridicat, determinand guvernul sa impuna mai multe lockdown-uri nationale pentru a reduce raspandirea coronavirusului.Guvernul a anuntat saptamana trecuta ca va introduce restrictii severe de lockdown in ianuarie.Masurile, care includ inchiderea scolilor, cafenelelor, restaurantelor, salilor de sport, centrelor de divertisment si interzic adunarile in masa, vor fi in vigoare in perioada 8-24 ianuarie.Guvernul a introdus luna trecuta lockdown-uri in weekenduri, inchizand sau restrictionand majoritatea afacerilor, cu exceptia serviciilor esentiale precum magazine alimentare, farmacii, spitale si transporturi. El a ridicat restrictiile pe 2 decembrie.Un total de 944.381 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Ucraina, cu 16.256 de decese incepand din 18 decembrie.CITESTE SI: Dan Andronic, condamnat in dosarul "Ferma Baneasa": "Este o mare nedreptate, sunt nevinovat"