Lumea este in pragul unui razboi in Ucraina, ce poate fi comparat cu evenimentele similare din timpul crizei rachetelor cubaneze, numai ca Statele Unite, nu Federatia Rusa poarta vina pentru escaladarea situatiei, conform lui Stephen F. Cohen, profesor emerit al Universitatii din Princeton si New York.

Totodata, el a criticat presa americana pentru lipsa de impartialitate referitor la tensiunile ucrainene.

Cohen subliniaza existenta mai multor perspective in cadrul acestui conflict si trage o paralela istorica intre situatia curenta din Ucraina si cea din timpul crizei rachetelor cubaneze, se relateaza in The Voice of Russia.

"Pe de o parte avem mobilizarea de trupe, la granitele de est ale Ucrainei si noi mutam trupele NATO in vestul Ucrainei, in Polonia si in Romania. Nu e de bine. Daca cineva intrece masura, Putin in estul Ucrainei sau trupele NATO in vestul Ucrainei, obtii criza rachetelor cubaneze."

In loc de a impune sanctiuni ineficiente sau a invinovati Federatia Rusa pentru tensiunile ucrainene, Washingtonul ar trebui sa reexamineze situatia, iar pozitia luata de presedintele Statelor Unite este lipsita de relevanta, spune profesorul Cohen.

In timp ce guvernul Statelor Unite insista ca Federatia Rusa a invadat Crimeea, realitatea demonstreaza ca a actionat conform legii. Si cand Statele Unite incearca sa califice referendumul din Crimeea drept ilegal, Kremlinul aduce in discutie precedentul kosovar. Si trebuie remarcat ca NATO s-a extins inspre granitele de est ale Rusiei in ultimele doua decenii si a intrecut limita in Ucraina.

Tot Cohen subliniaza ca Federatia Rusa nu e interesata de criza Ucrainei, ea fiind: "[...] declansata de cu totul altceva, e o cu totul alta poveste". Situatia iese de sub control in Ucraina, iar Obama respinge propunerile Kremlinului. "Ceea ce se intampla inauntrul Ucrainei este infricosator si poate provoca un razboi, un oribil razboi", a mai avertizat el.

Pentru aceste comentarii, dar nu numai, profesorul Cohen a fost criticat in presa occidentala in nenumarate randuri. In timpul unei emisiuni CNN a legat prosperitatea si stabilitatea Rusiei de recrearea zonelor sale traditionale de securitate, care ar include si Ucraina. Ba mai mult, el a subliniat ca nu presedintele Putin a dat nastere la criza ucraineana, ci el insusi fost o victima a circumstantelor, a fost obligat de situatie sa reactioneze in masura in care a facut-o.