Proteste violente in Ucraina: A murit un al treilea protestatar

Procurorul general al Ucrainei a confirmat moartea unui al treilea protestatar, miercuri dimineata. Zvonul ca un al treilea om a decedat in urma ciocnirilor violente de miercuri dintre politie si protestatari circulau deja de ceva timp.

Trupul barbatului a fost strapuns de mai multe gloante, scrie Russia Today. Cu o ora inainte de confirmarea oficiala, o televiziune locala anunta ca barbatul impuscat are 40 de ani si a murit in cursul unui atac al politiei.

La Kiev continuau, miercuri la pranz, ciocnirile intre cele doua tabere. Politia ar incerca sa evacueze protestatarii din centrul capitalei, prin metode brutale, spun protestatarii si jurnalistii prezenti la fata locului.

In cursul noptii inca doua persoane au murit: un barbat a fost impuscat in cap, probabil de un lunetist, iar un tanar a cazut de pe un stalp de unde arunca sticle incendiare in fortele de ordine.

Situatia este atat de incordata incat orasul Lvov a trimis "brigazi de aparare" in capitala, pentru a-i ajuta pe activistii de aici.