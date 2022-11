Razboi in Ucraina: Risc sporit de atac al Rusiei

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat, miercuri, ca are motive sa suspecteze ca amenintarea unei interventii directe a armatei ruse in Ucraina s-a marit in ultimele zile.

"Avem motive sa suspectam - am primit informatii in acest sens in ultimele ore - ca riscul unei interventii directe este cu siguranta mai ridicat decat era in ultimele zile", a aratat Tusk intr-o conferinta de presa, potrivit Reuters.

Ucraina, in alerta: Rusia se pregateste sa atace din paduri de langa granita

Zilele trecute, oficialii ucraineni au avertizat ca Rusia se pregateste sa atace Ucraina, plasand 17 lansatoare de rachete Grad la granita, in apropierea regiunii Cernigau.

Purtatorul de cuvant al Consiliului pentru Aparare si Securitate Nationala din Ucraina, Andri Litenko, a anuntat ca "partea rusa isi pregateste activ noi pozitii din care sa traga cu rachete pe teritoriul ucrainean. Astfel, in satul Strativa din regiunea Briansk (la cinci kilometri de granita cu Ucraina, in dreptul regiunii Cernigau), intr-o zona impadurita, pozitiile au fost ocupate de 17 lansatoare de rachete Grad".

Ads

Oficialul ucrainean a afirmat, de asemenea, ca Rusia a plasat si vehicule de lupta in regiunea Belgorod, la 15 kilometri de frontiera cu Ucraina.

Modelul Grad este un lansator de rachete sovietic, despre care guvernul de la Kiev a spus ca ar fi fost folosit pentru doborarea avionului Malaysia Airlines de catre separatistii prorusi.

Luptele dintre fortele guvernamentale si rebeli s-au intetit in estul separatist al Ucrainei dupa prabusirea aeronavei cu aproape 300 de oameni la bord, printre care si un roman.

Statele Unite au acuzat Rusia ca a trimis la granita cu Ucraina zeci de mii de militari, acestia avansand catre granita.

Ads