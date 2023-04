Razboi in Ucraina: SUA someaza Moscova, dupa atacul de la Mariupol

Secretarul de stat american John Kerry a cerut sambata Rusiei "sa puna capat imediat" sprijinului acordat separatistilor prorusi din estul Ucrainei, care au anuntat ca au lansat o ofensiva pentru cucerirea orasului strategic Mariupol, port ucrainean la Marea Azov.

De asemenea, John Kerry a solicitat Moscovei "inchiderea granitei internationale cu Ucraina si retragerea tuturor armelor si luptatorilor sai, precum si a sprijinului financiar".

"In caz contrar, presiunea internationala si cea a Statelor Unite asupra Rusiei si intermediarilor acesteia nu va face decat sa se amplifice", a atras atentia, intr-un comunicat, seful diplomatiei americane, aflat in vizita la Zurich dupa ce a asistat la Forumul economic de la Davos.

Cel putin 30 de oameni au murit in urma unui atac cu rachete Grad in orasul Mariupol din estul Ucrainei, iar peste 100 de persoane au fost ranite.

Orasul Mariupol se afla pe malul Marii Azov si este cel mai important oras controlat de Kiev, aflat intre Rusia continentala si peninsula anexata Crimeea. Lupte grele au loc inca din toamna, in aceasta regiune, ceea ce a starnit temeri ca fortele separatiste ruse ar incerca sa stabileasca o legatura terestra intre Rusia si Crimeea, transmite si ABC News care citeaza AP.

Atacul de la Mariupol de sambata are loc in contextul intensificarii luptelor in regiunea Donetk, in special la aeroportul international, unde militarii ucraineni au fost coplesiti de fortele separatistilor, potrivit unor rapoarte. Pe langa luptele din Donetk, militantii pro-rusi au bombardat recent si pozitiile ucrainenilor de la Mariupol.