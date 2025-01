Razboi la granita Romaniei: Ianukovici i-a cerut lui Putin sa foloseasca forta. Obama ameninta

Conflictul militar care ameninta sa se declanseze in peninsula ucraineana Crimeea a pus in alerta comunitatea internationala. Eforturile diplomatice continua pentru a convinge Rusia sa renunte la planurile de interventie, insa Moscova pare tot mai decisa sa isi anexeze teritoriul ucrainean.

In peninsula, armata rusa a preluat mai multe baze militare ucrainene. In unele situatii, ucrainenii au intors armele si au trecut de partea agresorilor. Cei care nu au facut inca asta sunt amenintati cu izolarea daca nu se leapada de guvernul de la Kiev.

Rusia continua sa trimita in zona armament si echipamente si a anuntat ca nu este pregatita sa dezvolte relatiile cu persoanele care au preluat puterea la Kiev, in urma protestelor violente ce au dus la fuga presedintelui Viktor Ianukovici.

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT , desfasurarea evenimentelor din Crimeea de luni:

01:49 - Presa de peste Ocean informeaza ca Barack Obama se afla intr-o intalnire la Casa Alba cu mai multi consilieri si lideri pe probleme militare si de securitate nationala, pentru a discuta situatia din Ucraina. Printre acestia se numara si seful Pentagonului Chick Hagel si secretarul de stat John Kerry.

De asemenea, la intalnire se afla consilierul pe probleme de securitate nationala al lui Barack Obama Susan Rice, seful Trezoreriei Jack Lew si generalul Martin Dempsey. Sedinta are loc in contextul vizitei pe care Kerry o va face la Kiev.

01:30 - Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a anuntat ca ambasadorii celor 28 de state NATO se vor intruni marti, la Bruxelles, intr-o noua reuniune de criza de pe tema evolutiei situatiei in Ucraina, la cererea Poloniei, care apreciaza ca securitatea sa este amenintata.

01:17 - Rusia va trebui sa faca fata unor presiuni "diplomatice, politice, economice si de alta natura" pentru ca "a incalcat suveranitatea si integritatea teritoriala" a Ucrainei, a subliniat luni premierul britanic, David Cameron, dorind "sa trimita un mesaj foarte clar".

00:59 - Autoritatile pro-ruse din Crimeea au confirmat, potrivit The Telegraph, ca vor taia apa si curentul soldatilor ucrainieni aflati in baze militare inconjurate de trupele rusesti.

De asemenea, lideri rusi aflati la fata locului le-au spus jurnalistilor ca soldatilor li s-a spus ca nu isi vor primi urmatorul salariu daca nu denunta in mod public puterea instalata provizoriu la Kiev.

"Daca raman aici si raman loiali Kievului si guvernului ucrainean, va fi din ce in ce mai greu pentru ei. Presiunea va creste in aceasta noapte", a declarat Sergei Markov.

00:43 - Observatori de la OSCE vor ajunge in Crimeea in aceasta noapte. ONU cere Rusiei sa le asigure accesul.

00:31 - Ambasadorul SUA la ONU, Samantha Power, a condamnat ceea ce ea a numit "interventia militara periculoasa in Ucraina".

00:25 - Ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vitali Churkin, i-a raspuns omologului sau ucrainean ca Rusia are voie sa plaseze in Crimeea pana la 25.000 de soldati, in baza unui acord bilateral. El a adaugat ca contingentele militare pazesc obiective rusesti si asigura ca nu vor avea loc "actiuni radicale".

00:18 - Ambasadorul Ucrainei la ONU, Iuri Sergeiev, a spus ca Rusia a trimis in jur de 16.000 de soldati in Crimeea incepand cu 24 februarie.

00:10 - Presedintele rus Vladimir Putin a convocat o sedinta pentru marti pentru a discuta despre masurile de combatere a operatiunilor financiare ilegale.

"Masurile au ca scop imbunatatirea legislatiei nationale in domeniul combaterii spalarii de bani si a terorismului financiar, vizand o mai buna colaborare intre Banca Nationala a Rusiei, Serviciul Federal de Monitorizare Financiara si institutiile justitiei pentru a demasca tranzactiile ilegale din sectorul bancar", se arata intr-un comunicat de presa emis de la Kremlin.

23:53 - Ambasadorul rus la Natiunile Unite, Vitali Churkin, a declarat, la inceputul lucrarilor Consiliului de Securitate al ONU de luni ca actiunile Rusiei in Ucraina sunt in totalitate "adecvate si legitime".

23:40 - Ministrul italian de Externe a anuntat ca nu va boicota Summit-ul G8 de la Soci.

23:28 - In replica, trimisul Statelor Unite la ONU, Samantha Power, sustine ca nu exista nicio dovada ca etnicii rusi si populatia rusofona din Ucraina se afla sub amenintare.

23:20 - Vitali Ciurkin, reprezentantul diplomatiei ruse la ONU, a prezentant membrilor organismului international continutul unui document despre care sustine ca ar fi scrisoarea lui Ianukovici catre Putin.

"In calitate de reprezentant legitim ales, trebuie sa spun ca evenimentele de la Kiev au adus Ucraina in pragul razboiului civil. Drepturile populatiei din Crimeea sunt amenintate.

Sub influenta tarilor occidentale, aici au loc acte de teroare. Fac un apel la presedintele Rusiei, domnul Putin, sa foloseasca forta armata a Federatiei Ruse pentru restabilirea pacii si apararea populatiei din Ucraina", a fost continutul documentului prezentat de Ciurkin in fata reprezentantilor ONU.

23:08 - Presedintele demis al Ucrainei, Viktor Ianukovici, i-a scris omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru a-i cere o interventie militara in forta pe teritoriul ucrainean. Informatia a fost facuta publica de diplomatul rus Vitali Ciurkin, insa nu se cunosc detalii cu privire la continutul documentului.

23:00 - Fostul premier ucrainean, Iulia Timosenko, a facut un apel personal catre toti liderii politici din lume, cerandu-le sa faca tot posibilul pentru a impiedica pierderea Crimeii de catre Ucraina.

22:35 - Comitetul International Paralimpic a transmis ca nu se asteapta la un boicot din partea participantilor la Jocurile Paralimpice de la Soci, a caror deschidere oficiala urmeaza sa aiba loc vineri. "Toata lumea abia asteapta sa vina aici", a declarat purtatorul de cuvant al comitetului, Craig Spence.

22:30 - Peste 500 de persoane au luat parte la un protest pro-rus in fata Ambasadei Rusiei din Belgrad. Manifestatia a fost organizata de miscarea Dveri, care a inaintat deja o petitie publica prin care "saluta eforturile Rusiei de a pune capat discriminarii populatiei rusofone din Ucraina".

22:07 - Cunoscutul regizor Emir Kusturica a cerut Moscovei sa protejeze etnicii rusi de pe teritoriul Ucrainei si sa salveze tara de la dezastru.

22:03 - "Daca ingrijorarile Rusiei fac cu adevarat referire la faptul ca drepturile ucrainenilor nu sunt respectate, (...), ca populatia rusofona ar putea avea de suferit, atunci ar trebui sa faca apel la observatorii internationali (...), sa recurga la o mediere intre parti, intr-un mod in care sa-i multumeasca pe ucraineni, nu Statele Unite", au fost cuvintele prin care Barack Obama si-a inceput discursul.

Seful statului american a indemnat, totodata, la utilizarea cailor diplomatice pentru aservirea intereselor Rusiei, si a sugerat ca nu folosirea fortei va ajuta Moscova sa rezolve problemele.

21:50 - Presedintele Barack Obama a declarat ca Rusia a incalcat legislatia internationala prin interventia sa in Ucraina, adaugand ca Moscova se afla "de partea gresita a istoriei" si ca Statele Unite au in vizor o serie de sanctiuni diplomatice si economice ce ar putea izola Kremlinul.

Declaratiile au fost facute de presedintele american in cadrul unui discurs sustinut luni seara, la Casa Alba, inainte de o intalnire cu premierul israelian Beniamin Netaniahu.

21:45 - "Toti ministrii de Externe intruniti lunea aceasta la Bruxelles au considerat ca aceasta este cea mai grava criza din ultimii 20 de ani si si-au exprimat ingrijorarea", a spus ministrul francez de Externe, Laurent Fabius, pentru Vocea Rusiei, adaugand ca sunt avute in vedere sanctiuni precum sistarea vizelor pentru Rusia sau sistarea unor acorduri economice.

Amintim ca, tot in cursul zilei de luni, Laurent Fabius a declarat ca Franta nu a ajuns inca in situatia in care sa sisteze livrarea de armament catre Rusia.

21:30 - Catherine Ashton, inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si probleme de Securitate, se va intalni cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Intalnirea va avea loc la Madrid, insa nu a fost facuta publica inca data la care aceasta se va desfasura, transmite

Itar Tass.

21:00 - Ministrul polonez de Externe, Radoslav Sikorski, a confirmat ca intalnirea liderilor europeni de joi, de la Bruxelles, are ca scop dezbaterea unor eventuale sanctiuni impuse Rusiei. Anterior, acesta le-a spus reporterilor BBC: "Ma tem ca autoritatile ruse cred in propria lor propaganda si comit greseli fatale menite sa deschida portile iadului."

20:50 - Premierul Ucrainei, Arseni Iateniuk, a declarat ca trupele rusesti nu vor putea patrunde in regiuniele din estul Ucrainei. "Sunt convins ca niciunui contingent militar rusesc nu i se va permite patrunderea in teritoriile estice ucrainene", a declarat Iateniuk, in cadrul unei intalniri a oamenilor de afaceri de la Kiev.

20:40 - Presedintele interimar al Ucrainei, Aleksandr Turcinov, acuza Moscova ca amplifica tensiunile din Crimeea si face un apel pentru deblocarea navelor ucrainene asediate la Sevastopol de flota rusa. Turcinov le cere rusilor sa puna capat "agresiunii si pirateriei".

20:30 - Una dintre sanctiunile internationale ce ar putea fi aplicate in cazul Rusiei o reprezinta sistarea vizelor de tranzit in spatiul european. Masura ar urma sa fie pusa in dezbatere in cadrul intrunirii de la Bruxelles a liderilor UE.

20:20 - Purtatorul de cuvant al departamentului american de stat, Jen Psaki, transmite ca se pregatesc sanctiuni drastice pentru Rusia.

"Daca vor continua pe aceasta cale, vom lua, la randul nostru, masuri. In prezent, nu doar ca avem in vedere o serie de sanctiuni, ci le si pregatim", a declarat Psaki.

20:04 - Presedintele Consiliului European, Herman Vam Rompuy, a transmis pe Twitter ca a convocat, pentru ziua de joi, o intalnire extraordinara a presedintilor si premierilor din statele membre UE, in cadrul careia se vor dezbate eventuale solutii pentru detensionarea situatiei din Ucraina.

20:00 - Compania Gazprom, care asigura peste un sfert din necesarul de gaze al Europei, avertizeaza ca europenii vor avea si mai multa nevoie de gazul rusesc in urmatorii ani.

Totodata, rusii de la Gazprom avertizeaza ca "tensiunile politice din Ucraina ar putea duce la intreruperea furnizarii de gaz catre statele din Europa".

19:50 - Comisia Centrala Electorala (CEC) din Ucraina a transmis, luni, ca nu poate avea loc un referendum in Crimeea.

"Conform legislatiei ucrainene, niciun referendum local nu poate fi declansat, organizat si validat", a transmis CEC, printr-un comunicat in care invoca ilegalitatea organizarii unui referendum facand trimitere la un articol din Constitutie, relateaza Itar Tass.

Amintim ca Parlamentul regional din Crimeea a devansat referendumul privind consultarea populatiei in legatura cu statutul autonom al regiunii. Astfel, in loc ca oamenii sa iasa la vot pe 25 mai, referendumul va fi organizat pe 30 martie.

19:34 - "Relatarile privind un eventual ultimatum dat trupelor ucrainene din Crimeea reprezinta un nonsens total", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova, potrivit Russia Today.

19:15 - Ministerul rus al Apararii a infirmat printr-un comunicat informatiile potrivit carora Moscova ar fi dat un ultimatum fortelor militare ucrainene din Crimeea.

19:10 - Reprezentantii pentru Cultura, Stiinta si Educatie din Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) si-au anulat vizita programata pentru 11 martie la Moscova, pe fondul crizei din Ucraina. Intalnirea va avea loc, in cele din urma, la Paris.

19:02 - Senatorul republican John McCain da vina pe "politica externa incompetenta" a administratiei Obama, pe care o considera partial vinovata pentru evenimentele din Ucraina.

Prezent la o intalnire a afaceristilor israelieni din SUA, senatorul a declarat: "Ceea ce se intampla in Ucraina se afla in stransa legatura cu ceea ce se petrece in Orientul Mijlociu".

John McCain a adaugat ca esecul unei interventii militare in Siria sau lipsa unor sanctiuni mai dure aplicate Iranului reprezinta slabiciuni pe care Vladimir Putin le-a sesizat la Brack Obama.

18:53 - Liderul grupului liberal din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a scris pe Twitter ca armata rusa trebuie sa inceteze. "Un ultimatum este inacceptabil. Masa negocierilor este singurul loc unde poate fi rezolvata aceasta criza", a spus Verhofstadt.

18:50 - Presedintele Vladimir Putin a mers la Kirilovski, in vestul Rusiei, luni, pentru a lua parte la o serie de exercitii militare ale militarilor armatei ruse.

18:40 - Moscova solicita o a treia intrunire de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema crizei din Ucraina. Intrunirea ar urma sa inceapa peste circa patru ore, a declarat un diplomat din Luxemburg pentru Reuters.

18:30 - Mihail Hodorkovski, fostul magnat rus al petrolului, care a fost eliberat din inchisoare in luna decembrie, a dat presei un comunicat prin care si-a aratat disponibilitatea de a merge in orice zona din Ucraina, "pentru a ajuta la prevenirea varsarii de sange".

18:26 - Ambasadorul Ucrainei in Uniunea Europeana, Konstantin Ieliseiev, considera ca interventia Rusiei reprezinta o incalcare grava a acordurilor internationale si solicita luari de pozitie din partea organismelor de securitate ale NATO si OSCE.

18:16 - Ministerul ucrainean de Interne a transmis ca a fost pregatita o tentativa de asasinare a trei sau patru militari rusi din Crimeea, astfel incat sa fie considerata justificata prezenta armatei ruse pe teritoriul ucrainean.

Mai multe detalii despre tentativa de asasinat urmeaza sa fie facute publice ulterior, iar oficialii de la Kiev anunta ca responsabilii vor fi pedepsiti, transmite Vocea Rusiei.

18:04 - Biroul de presa al Ministerului ucrainean al Apararii a confirmat pentru BBC ultimatumul dat de Rusia flotei ucrainene de la Marea Neagra. Astfel, flota ucraineana din regiune ar trebui sa se predea pana maine dimineata, la ora 5:00, iar daca acest lucru nu se va intampla, rusii vor actiona in forta asupra tuturor bazelor militare din Crimeea.

17:58 - Partidul radical nationalist Jobbik din Ungaria a solicitat, luni, autonomia teritoriala deplina a minoritatilor maghiare si rutene din Transcarpatia, regiunea aflate in vestul Ucrainei.

Vicepresedintele formatiunii, Marton Gyongyosi, a anuntat ca Jobbik a facut un apel catre comunitatea internationala pentru a pune presiune pe liderii interimari din Ucraina cu scopul de a garanta autonomia maghiarilor si dreptul minoritatilor de a folosi limba materna ca limba oficiala, transmite politics.hu.

17:50 - Vicepresedintele american, Joe Biden, l-a sunat pe premierul rus Dmitri Medvedev. Cei doi au vorbit la telefon despre situatia din Crimeea, insa vicepremierul american nu a adus in discutie eventuale sanctiuni economice aplicate Moscovei si nici sistarea pregatirilor pentru summitul G8, a declarat purtatorul de cuvant al lui Medvedev, Natalia Timakova.

17:42 - Pe Internet apar noi imagini de la protestele din Odesa. Amintim ca menifestantii pro-rusi au luat cu asalt sediul primariei din oras, au format un lant uman in jurul cladirii si au fluturat steaguri rusesti.

17:32 - "In cazul in care pana maine dimineata, la ora 5:00, militarii din bazele ucrainene nu se vor preda, va avea loc un atac general asupra tuturor unitatilor ucrainene din Crimeea", au declarat sursele citate.

17:26 - Fortele ruse care au asediat flota ucraineana din Marea Neagra au dat Ucrainei un ultimatum pana marti, la ora locala 5:00 dimineata (5:00, ora Romaniei - n.red.) pentru a se preda, a declarat o sursa din ministerul ucrainean al Apararii pentru Interfax.

17:13 - Negocierile guvernului de la Kiev cu FMI, anuntate anterior de ministrul ucrainean Energiei, Iuri Prodan, se vor desfasura in perioada 4 - 14 martie.

17:06 - Vicepremierul Crimeii, Rustam Temirgaliev, descrie situatia din peninsul ca fiind "calma", in pofida relatarilor din presa centrala ucraineana. Acesta sustina ca nu au avut loc conflicte armate in regiunea autonoma si ca in ultimele 24 de ore nu au avut loc conflicte inter-etnice.

16:54 - Moscova critica aspru decizia statelor occidentale de a suspenda pregatirile pentru summitul G8 pe fondul situatiei din Ucraina, summit programat sa aiba loc in orasul rus Soci, in luna iunie, relateaza Reuters.

"Decizia de a suspenda pregatirile pentru summitul din statiunea de la Marea Neagra Soci nu are niciun fundament si afecteaza nu numar statele membre G8, ci intreaga comunitate internationala", a reactionat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

16:46 - O manifestatie de sustinere a etnicilor rusi din Ucraina are loc, luni, si in orasul cazac Rostov pe Don. Potrivit primarului localitatii, circa 5.000 de oameni, printre care intelectuali, membri ai partidelor politice si angajati ai institutiilor publice, muncitori, veterani de razboi si sportivi au iesit in strada.

"Prin acest protest ne aratam sustinerea fata de politica externa a Rusiei, menita sa protejeze populatia rusofona din Ucraina", a declarat pentru

Itar-Tass Anatoli Nozirev, campion mondial la box.

16:36 - Victoria Nuland, asistent al secretarului de Stat american responsabil de Afaceri Europene si Euroasiatice, a declarat ca Rusia ar trebui sa aiba o abordare demna de secolul XXI si nu una care sa implice interventia militara.

"Ne folosim de toate mijloacele de dialog pentru a face ca Rusia sa aiba o alta abordare decat aceasta in rezolvarea problemelor politice, una in acord cu secolul XXI, de negociere, nu care se presupuna folosirea fortei armare", a afirmat Nuland.

16:28 - Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a dezvaluit rezultatul discutiei dintre diplomatul rus Grigori Karasin si omologul sau chinez, Cheng Guoping.

"China si-a aratat sustinerea fata de Rusia cu privire la cauzele crizei interne din Ucraina si intelegerea fata de rolul pe care l-au jucat fortele externe pro-Euro Maidan, care au dus la nerespectarea acordului din 21 februarie", a transmis Lavrov, adaugand ca diplomatia chineza intelege nevoia Rusiei de a interveni in stabilizarea situatiei din Ucraina.

16:14 - Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a comentat declaratiile secretarului american de stat, John Kerry, spunand ca acestea contin "amenintari la adresa Rusiei" si ca sunt "inacceptabile".

Amintim faptul ca John Kerry a spus ca Rusia a dat dovada de "agresiune" prin trimiterea trupelor in Ucraina.

16:10 - Rubla ruseasca a inregistrare o cadere istorica in raport cu dolarul si cu euro, in contextul evenimentelor din Ucraina, relateaza BBC, citand postul de radio rus NTV, detinut de Gazprom.

16:03 - Pe Internet apar noi imagini de la bazele militare ucrainene ocupate de rusi. Fotografia de mai jos a fost surprinsa la baza militara ucraineana Feodosia.

15:51 - Guvernul ucrainean incepe negocierile cu FMI marti, a anuntat ministrul Energiei, Iuri Prodan. Economia Ucrainei este in prag de colaps si evenimentele din ultimele saptamani au adus-o in situatia de a face apel la creditorii internationali pentru ajutor de urgenta.

15:42 - Armata ucraineana nu va permite utilizarea armelor si varsarea de sange in teritoriile controlate de Marina, a declarat noul comandant al Marinei, Serghei Haiduk. "Voi fi absolut deschis. Vom face totul posibil si imposibil sa evit varsarea de sange. Voi face un apel la jurnalisti si populatie si la oricine ma aude. Toti trebuie sa intelegeti ca Marina ucraineana nu reprezinta o amenintare la adresa oamenilor din Sevastopol sau Crimeea", a spus Haiduk.

15:30 - Cateva mii de protestatari anti-Maidan, cu steaguri rusesti si bannere pro-Rusia s-au strans in fata cladirii guvernului regional din Donetk, cerand demisia noului guvernator, Serghei Taruta, un oligarh local numit duminica de guvernul de la Kiev. In interiorul cladirii, aproximativ 100 de persoane au ocupat doua etaje.

15:24 - Crimeea ar putea trece la ora Rusiei. Cetatenii peninsulei ucrainene vor decide daca trec la ora Rusiei intr-un referendum programat pentru 30 mai, a anuntat biroul presedintelui Parlamentului din Crimeea. Intre Moscova si Crimeea este o diferenta de doua ore in prezent.

14:33 - Granicerii ucraineni au anuntat ca doua nave rusesti de asalt au intrat ilegal in postul Sevastopol. Este vorba despre nava Olenegorski Gorniak din flota din Marea Nordului si nava Georgi Pobedonosets, din flota baltica.

14:21 - Activistii pro-rusi iau cu asalt cladirea guvernului provincial din Donetk, transmite AFP. A fost ocupat primul etaj si pe cladire este arborat steagul Rusiei. O situatie similara are loc la Odesa.

14:14 - Statele Unite ale Americii nu intentioneaza sa trimita trupe in Ucraina, a declarat, luni, un oficial de rang inalt din administratia de la Washington pentru agentia de presa rusa RIA Novosti.

14:05 - Ministrii de Externe UE incep o intalnire de criza la Bruxelles pe tema Ucrainei.

14:02 - Noi informatii privind miscarile trupelor ruse in Crimeea: o baza a pazei de coasta ucrainene din Baklava a fost preluata de fortele pro-ruse.

14:00 - Premierul rus, Dmitri Medvedev, detaliaza planul facut cunoscut anterior, de a construi un pod peste stramtoarea Kerci, care sa uneasca Rusia de Ucraina. Medvedev scrie pe Twitter ca proiectul a fost lansat in urma unei intelegeri cu Kievul semnat in urma cu un an. Coincidenta sau nu, proiectul a fost lansat luni, pe fondul tensiunilor din Crimeea, care constituie, potrivit occidentului, ocupatia rusa a peninsulei.

13:56 - Serviciul federal rus pentru supervizarea presei a blocat accesul la 13 website-uri ale "nationalistilor ucraineni", acele site-uri care au actionat alaturi de opozitie in timpul protestelor din Kiev.

13:47 - Ministrul ucrainean al Apararii a declarat, pentru Reuters, ca avioanele de lupta ruse au incalcat spatiul aerian ucrainean in timpul noptii, deasupra Marii Negre. Drept raspuns, Ucraina a ridicat avioanele de interceptare.

13:41 - Granicerii ucraineni declarat pentru AFP ca soldatii rusi continua sa vina in numar mare in Crimeea.

13:30 - Premierul ucrainean Arseni Iateniuk a afirmat ca "nimeni nu va da Crimeea nimanui... Rusia nu are temei, si niciodata nu va avea temei, pentru a folosi forta impotriva ucrainenilor si cetatenilor pasnici, sau pentru a trimite un contingent militar rus".

13:20 - Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a aratat ca Rusia trebuie sa se abtina "de la orice act" ce poate duce la escaladarea situatiei din Ucraina.

13:16 - Andrei Ilarionov, fost consilier al presedintelui Putin, a declarat ca in Crimeea au fost trimise trupe speciale care sa provoace un incident ce poate fi prezentat de rusi drept o provocare a ucrainenilor. Acest incident poate lua chiar si forma uciderii unor cetateni rusi, spuneIlarionov intr-un interviu pentru canalul ucrainian 1+1.

"Sunt mai multe grupuri de trupe speciale ruse. Nu numai huligani angajati de guvern, ci si "turisti" rusi care arboreaza steagul Rusiei pe cladiri administrative si grupuri de forte speciale ruse care au sarcina de a deschide focul si ucide cetateni si soldati rusi pe teritoriul Ucrainei pentru a prezenta acest incident drept o provocare", exact cum s-a procedat in Osetia de Sud, cand trupele speciale ruse au impuscat ofiteri rusi si apoi cadavrele au fost rpezentate drept dovada a uciderii pacificatorilor rusi de catre georgieni.

12:47 - Presa rusa relateaza ca premierul Dmitri Medvedev a ordonat constructia unui pod care sa uneasca Rusia cu Crimeea, peste stramtoarea Kerci (20 de kilometri).

12:41 - Revenind la discursul lui Lavrov de la Geneva: Jurnalistii prezenti la fata locului spun ca remarcile acestuia privind necesitatea prezentei trupelor rusesti in Crimeea pana la normalizarea situatiei, pentru protectia populatiei ruse, nu figurau in textul initial, impartit ziaristilor inainte de eveniment. In discursul pregatit anterior Lavrov urma sa spuna ca "interventiile militare sub pretextul protectiei civililor produc efecte contrare" si ca "toate crizele interne trebuiesc depasite fara interferente externe, prin dialog".

12:37 - Pe fondul evenimentelor din Crimeea si din unele regiuni din estul si sudul Ucrainei (Harkov, Donetk, Nikolaiev si Odessa), Ministerul roman al Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa evite deplasarile pe teritoriul Ucrainei, daca acestea nu sunt necesare.

MAE recomanda cetatenilor romani, intr-un comunicat remis redactiei Ziare.com,sa evite zonele in care se desfasoara manifestatii de protest precum si participarea la orice fel de actiuni similare.

Atentionarea ramane valabila pentru zonele centrale ale orasului Kiev (Piata Independentei, bulevardul Hresciatik, stadionul DINAMO), dar si pentru alte localitati si zone in care se desfasoara manifestatii sau adunari spontane implicand grupuri mari de persoane.

12:26 - Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit, la Geneva, la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Lavrov a sustinut ca decizia de a permite trupelor ruse sa fie trimise in Ucraina are ca scop descurajarea radicalilor care ar fi tentati sa foloseasca violenta in tara si pentru facilitarea reconcilierii.

12:18 - Ministrul fracez de externe, Laurent Fabius, a declarat, luni, ca situatia din Ucraina nu a ajuns inca in punctul critic in care Franta ar trebui sa ia in calcul sistarea livrarilor de armament catre Rusia. "Nu am ajuns inca acolo. Pentru moment, incercam sa oprim interventia Rusiei in Ucraina si sa mentinem sau, mai degraba, sa stabilim un dialog".

12:03 - Gazprom a anuntat ca ar putea ridica pretul gazelor naturale livrate Ucrainei in primul trimestru din 2014, intrucat ucrainenii nu isi platesc pe deplin datoriile.

11:46 - Soldati rusi insotiti de Denis Berezovsky, demis din fruntea fortelor navale ucrainene dupa ce si-a declarat loialitatea fata de conducerea pro-rusa a Crimeii, au intrat pentru scurt timp in sediul marinei ucrainene din Simferopol. Potrivit unei surse BBC din marina ucraineana, ofiterii ucraineni i-au dat afara pe toti din cladire, dupa ce acestia au incercat sa ii convinga sa schimbe taberele.

11:35 - Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko, proaspat iesita din inchisoare, crede ca negocierile cu Rusia nu au sanse de succes. Liderul partidului Batkivcicina considera ca scopul ultim al Rusiei este capitularea completa a Rusiei si reinstaurarea dictaturii.

11:24 - Tensiunile din Crimeea dau nastere unor situatii inedite. Pe Twitter internautii ucraineni au postat fotografia arhiepiscopului din Simferopol, care pazeste baracile militare ucrainene de ocupantii rusi:

Amintim ca biserica ucraineana a fost si alaturi de manifestantii pro-europeni din Kiev, in cursul celor cateva luni de proteste violente.

11:15 - Numarul ucrainenilor care depun cerere de azil in Rusia a crescut brusc, anunta autoritatile ruse. In ultimele doua saptamani au fost inregistrate 143.000 de cereri de azil, iar de la inceputul anului 675.000 de cetateni ucraineni au intrat in Rusia. Autoritatile ruse dau asigurari ca vor procesa mai rapid cerereile venite din partea oficialilor si membrilor fortelor de ordine ucrainene.

11:05 - Trupele pro-ruse au preluat un terminal de feriboturi in portul Kerci, punct de plecare pentru multe vase cu destinatia Rusia. Preluarea terminalului sporeste temerile ca Rusia intentioneaza sa aduca mai multe trupe in regiune, avand in vedere ca Kerci este la 20 de kilometri de Rusia.

11:00 - SUA cer OSCE sa trimita echipe de monitorizare in Ucraina "imediat".

10:52 - Numarul trupelor ucrainene care a trecut de partea Guvernului Crimeii in ultimele 24 de ore depaseste 3000. "Peste 1500 de angajati ai ministerului de Interne si 1700 de graniceri din serviciul de stat al Ucrainei detasati pe teritoriul penisnulei au depus juramant de credinta" Guvernului republicii autonome, de orientare pro-rusa. Mai multi comandanti militari ucraineni vor depune si ei acest juramant de credinta, a spus o sursa din Kiev.

10:46 - SUA au refuzat intrarea expertilor de la Serviciul Federal rus de Supraveghere Veterinara si Fitosanitara, care trebuiau sa ia parte la negocierile cu privire la aspectele veterinare ale aderarii Kazachstanului la Organizatia Mondiala a Comertului. Rusia a acuzat imediat autoritatile americane ca saboteaza negocierile din OMC.

10:38 - Granita dintre Ucraina si Rusia ar putea fi inchisa in viitorul apropiat, spune vicepremierul ucrainean Vitali Iarema. "In prezent se discuta inchiderea granitelor de stat, si impunerea de controale mai stricte la trecerea cetatenilor rusi", a declarat acesta.

10:35 - Ministrii de Externe din Germania si Franta, Frank-Walter Steinmeier si Laurent Fabius, si-au anulat vizita programata pentru luni la Chisinau pentru a se indrepta spre Bruxelles, unde are loc o reuniune de urgenta a sefilor diplomatiilor europene, pe tema crizei din Ucraina. La Bruxelles se va afla luni si seful diplomatiei romane, Titus Corlatean.

10:25 - Ministrul britanic de Exerne, William Hague, aflat la Kiev, spune ca Rusia a preluat controlul operational al regiunii ucrainene Crimeea si interventia Moscovei a creat o situatie foarte tensionata si periculoasa. Este "cea mai mare criza din Europa in secolul XXI" si "nu etse o modalitate acceptabila de a gestiona relatiile internationale, vor fi costuri semnificative pentru asta".

10:18 - La baza ucraineana de la Perevalnoie continua situatia tensionata. Ucrainenii refuza sa isi predea armele iar rusii nu incearca inca sa le ia cu forta. Sotiile ucrainenilor au incercat sa aduca mancare sotilor lor insa au fost intoarse din drum.

Alte doua baze ucrainene importante de langa Sevastopol sunt inconjurate iar trupele ruse stau alaturi de gruparile de auto-aparare. Agresorii cer sldatilor ucraineni sa treaca de partea noului guvern pro-rus al Crimeii.

09:54 - Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a discutat cu omologul sau chinez, luni, pe tema Ucrainei, si opiniilor lor coincid, arata MAE rus. Intr-un comunicat de presa, diplomatia rusa a aratat ca cele doua tari, care au drept de veto in Consiliul de Securitate ONU, raman in contact pe aceasta chestiune.

09:47 - Granicerii ucraineni au raportat, luni, o prezenta sporita a vehiculelor armate pe partea rusa a canalului Kerci, un canal maritim ingust ce desparte Rusia de Ucraina. Un purtator de cuvant al granicerilor a precizat ca navele rusesti ies si intra in portul Sevastopol, unde flota rusa de la Marea Neagra are o baza navala si ca fortele rusesti au blocat serviciile de comunicatii mobile in unele zone.

09:38 - Noul Guvern de la Kiev a numit doi oligarhi la conducerea a doua regiuni industriale din estul tarii. Noii guvernatori ai regiunilor Donetk si Dnepropetrovsk sunt printre cei mai bogati ucraineni. In Donetk, noul guvernator este Serghei Taruta, cu o avere de doua miliarde de dolari si sef al ISD, una din cele mai mari companii miniere din lume. El detine si clubul de fotbal din Donetk Metallurg.

La Dnepropetrovsk, guvernator este Igor Kolomoiski, al treilea cel mai bogat ucrainean, cu o avere de 2,4 miliarde de dolari, co-proprietar al grupului comercial Privat, care include cea mai mare banca ucraineana, Privatbank, condusa chiar de el, si active in petrol, industria metalurgica si alimentara, agricultura si transport.

Protestele din Piata Independentei din ultimele patru luni au avut ca nemultumire, printre altele, si faptul ca avutii Ucrainei sunt implicati in politica.

09:22 - Ministrul britanic de Externe, William Hague, se afla in capitala ucraineana Kiev, unde viziteaza baricadele ridicate in apropierea Pietei Independentei.

09:11 - Banca centrala a Rusiei a ridicat dobanda de referinta de la 5,5% la 7%.

08:52 - Rusia nu incalca suveranitatea Ucrainei si nu doreste un razboi, sustine adjunctul ministrului de Externe rus, secretarul de Stat Grigori Karasin. "Dorim ca Ucraina sa fie un stat stabil si prosper" si ceea ce se intampla in aceasta tara "este o tragedie a fratelui ucrainean". "Nimeni in Rusia nu vrea un razboi cu Ucraina".

08:40 - Ministrul roman al Afacerilor Externe, Titus Corlatean, participa, luni, la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe privind situatia din Ucraina, la Bruxelles, se arata intr-un comunicat remis redactiei Ziare.com. Seful diplomatiei romane va exprima profunda preocupare fata actuala situatie si va sublinia necesitatea respectarii cadrului juridic international.

In plus, Corlatean va reitera imperativul asigurarii stabilitatii, securitatii, suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei, cu respectarea deplina a drepturilor tuturor cetatenilor sai si va argumenta in favoarea unei implicari active, consistente si unitare a UE in Ucraina.

08:32 - Dupa convorbirea cu Putin, Angela Merkel i-a relatat presedintelui american Barack Obama ce anume a discutat cu liderul de la Kremlin. Merkel a aratat ca nu este sigura ca Putin are contact cu realitatea. Acesta ar fi "in alta lume", a aratat o persoana de la Casa Alba, pentru New York Times.

08:27 - Guvernul german a anuntat ca Putin a acceptat, in cursul convorbirii telefonice cu cancelarul german Angela Merkel, propunerea acesteia de a constitui un "grup de contact" cu scopul de a facilita dialogul in criza ucraineana. Putin a fost de acord si cu instituirea unei misiuni de investigare a situatiei la fata locului.

Merkel a propus aceasta forma de contact in cursul convorbirii in care l-a acuzat pe Putin ca incalca legea internationala prin "interventia rusa inacceptabila in Crimeea".

08:20 - Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, si-a trimis adjunctul in Ucraina. Jan Eliasson trebuie sa se familiarizeze cu situatia politica din tara si sa informeze secretarul general cu privire la posibilele actiuni viitoare ale ONU de dezamorsare a situatiei.

08:06 - Pretul titeiului a sarit la peste doi dolari per baril, luni. Rusia este cel mai mare producator mondial de petrol, scrie Reuters, si recordul de pret atins luni reflecta tensiunile in crestere din Ucraina, dupa ce presedintele Vladimir Putin a obtinut acordul Parlamentului de a invada tara vecina.

07:47 - Premierul Crimeii, Serghei Aksionov, crede ca situatia din peninsula se va stabiliza pana in luna mai. "Aici nu va fi niciun 'Maidan' (Piata Independentei din Kiev unde au avut loc protestele pro-europene - n.red.), cu cauciucuri arzand si fum negru. Crimeea nu va va dezamagi din punctul asta de vedere", a promis Aksionov intr-un interviu publicat in Rossiiskaya Gazeta. "Promit cu toata responsabilitatea ca pana in mai Crimeea va fi linistita, calma si amiabila. Oamenii de toate nationalitatile vor trai aici si se vor bucura de viata. Poftesc pe toata lumea cu bratele deschise".

Aksionov nu pofteste insa Rusia. Premierul republicii autonome a aratat ca peninsula are suficienta putere si singura.

07:37 - Secretarul de Stat american, John Kerry, se va deplasa marti la Kiev, cu scopul de a-si arata sprijinul pentru autoritatile interimare ucrainene, in contextul in care trupele ruse detin controlul total asupra Crimeii.

07:25 - Premierul rus, Dmitri Medvedev, a scris pe pagina de Facebook ca Rusia nu este pregatita sa dezvolte relatii cu persoanele care au preluat puterea la Kiev.

07:20 - Liderii tarilor din G7 au anuntat suspendarea pregatirilor in vederea summitului G8, cu Rusia, de la Soci, din iunie, in urma "clarei violari" a suveranitatii Ucrainei de catre aceasta tara.

Tulburarile din Crimeea au inceput dupa ce Opozitia a preluat puterea la Kiev. In urma a patru luni de proteste violente, presedintele Viktor Ianukovici a fugit in Rusia. Acesta a preferat relatii mai stranse cu Moscova, in defavoarea relatiilor cu Uniunea Europeana, ceea ce a declansat valul de proteste din tara.

Rusia, care are o baza navala la Sevastopol, in Crimeea, unde este gazduita flota sa la Marea Neagra, are interese strategice aici. Aproape 60% din populatia peninsulei este de origine rusa si ar prefera sa fie condusa de la Moscova, nu de noua putere de la Kiev, pro-europeana.

Crimeea, o peninsula cu multi stapani

Peninsula Crimeea este o republica autonoma a Ucrainei, aflata pe coasta nordica a Marii Negre, cu capitala la Simferopol.

De-a lungul timpului, Crimeea a schimbat de nenumarate ori stapanitorii. La 18 octombrie 1921 a fost creata Republica Socialista Sovietica Autonoma Crimeea, parte a Rusiei, acest episod fiind marcat de doua perioade de foamete, in 1921-1922 si Holodomorul, in 1932-1033.

In Al Doilea Razboi Mondial, fortele Axei au ocupat Crimeea. Rusii au recapatat controlul peninsulei si, in primavara lui 1944, guvernul lui Iosif Stalin a deportat intreaga populatie de tatari crimeeni in Asia Centrala, pe motiv ca ar fi colaborat cu fortele naziste de ocupatie. In vara operatiunea de epurare etnica a Crimeii a fost completa dupa deportarea populatiilor de armeni, bulgari si greci, tot in Asia Centrala.

In 1945, regiunea autonoma Crimeea a devenit provincie a Rusiei. In 1954, Crimeea a fost transferata de la Republica Sovietica Federativa Socialista Rusa la Republica Sovietica Socialista Ucraineana. Era deja o destinatie turistica bine dezvoltata.

In urma unui referendum organizat in ianuarie 1991, Crimeea a devenit Republica Autonoma Sovietica Socialista in cadrul Republicii Sovietice Ucraina. Rusia si-a pastrat totusi aici Flota la Marea Neagra.

Un an mai tarziu, Republica Crimeea si-a creat o Constitutie si un Guvern. Situatia a durat putin si Crimeea a acceptat sa faca parte din Ucraina, dar cu un statut de autonomie extinsa. Are propriul Parlament cu 100 de deputati, un guvernator si un Consiliu de Ministri condus de un presedinte numit si demis de parlamentul ucrainean, cu consimtamantul presedintelui Ucrainei.

60% cetateni rusi

Majoritatea cetatenilor din Crimeea sunt etnici rusi - 1.200.000, adica aproape 60% din populatie. 24% sunt ucraineni si 12% tatari, reintorsi dupa caderea URSS. 97% din populatia peninsulei utilizeaza limba rusa drept limba principala si a fost lovita direct de una din primele masuri luate de noua putere de la Kiev, ce a decretat anularea legii ce permitea folosirea rusei si altor limbi minoritare, printre care si romana, si recunoasterea lor drept limbi oficiale in regiunile multiculturale.

Dupa ce presedintele fugar Viktor Ianukovici a fost demis de Parlamentul de la Kiev, majoritatea rusa din Crimeea a inceput sa protesteze in fata Parlamentului regional, cerand parlamentarilor sa nu sustina autoritatile centrale.

Oamenii vor ca Regiunea Autonoma Crimeea sa se intoarca la constitutia din 1992, cand a avut, pentru scurt timp, propriul presedinte. Unii vorbesc chiar despre alipirea la Rusia.

In acelasi timp, comunitatea tatara si-a exprimat sustinerea fata de autoritatile de la Kiev.

De ce Rusia nu vrea sa cedeze Crimeea

Revenita, dupa 1991, la granitele din secolul XVII, Rusia are un interes strategic sa pastreze Crimeea. Are acces limitat la Marea Baltica si Marea Neagra. In portul Sevastopol din Crimeea se afla flota sa la Marea Neagra, care joaca rolul de protectie pentru granita sud-vestica a Rusiei. Securitatea nu este asigurata astfel doar pentru Rusia continentala, ci si pentru zona Caucazului.

In plus, atata vreme cat flota rusa se afla in Crimeea, Ucraina nu poate adera la NATO, intrucat gazduieste baza militara a unui stat non-membru pe teritoriul sau.

