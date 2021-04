Ucraina se teme de o agresiune a Rusiei in zona de est a tarii

Taran a spus ca acuzatiile rusesti referitoare la drepturile vorbitorilor de limba rusa ar putea fi un motiv pentru reluarea agresiunii armate impotriva Ucrainei."In acelasi timp, trebuie remarcat faptul ca intensificarea agresiunii armate a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei este posibila numai daca se ia o decizie politica adecvata la cel mai inalt nivel de la Kremlin", a afirmat ministrul intr-un comunicat.Kievul a dat semnalul de alarma in legatura cu o acumulare de forte rusesti langa granita dintre Ucraina si Rusia si cu privire la cresterea violentei de-a lungul liniei de contact care separa trupele ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia in Donbas.Miscarile militare rusesti au alimentat ingrijorarea ca Moscova se pregateste sa trimita forte in Ucraina.Kremlinul neaga ca trupele sale sunt o amenintare, dar spune ca vor ramane in zona atat timp cat considera potrivit.Un oficial de rang inalt de la Kremlin, Dmitri Kozak, a declarat saptamana trecuta ca Rusia va fi nevoita sa-si apere cetatenii din estul Ucrainei, in functie de amploarea conflictului militar de acolo. Secretarul de stat american Antony Blinken si omologii sai francezi si germani au cerut vineri Rusiei sa opreasca cresterea efectivelor armate in zona si si-au reafirmat sprijinul pentru Kiev in confruntarea cu Moscova.