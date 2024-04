Rubla a devenit moneda oficiala a Crimeii. Afacerile se fac insa in grivne ucrainene

Rubla a devenit, de luni, moneda oficiala a provinciei Crimeea, in urma anexarii sale de catre Rusia, dar afacerile inca se fac in moneda ucraineana grivna.

"De azi, putem face oficial platile in ruble. Grivna ramane in folosinta pana la 1 ianuarie 2016", a postat pe Twitter premierul prorus al Crimeii, Serghei Aksionov, arata channelnewsasia.com.

Vicepremierul Rustam Temirgaliev spune ca pensiile vor fi platite in ruble incepand de luni si ca 300 de milioane de ruble (aproximativ 6 milioane de euro) au fost alocate pentru acest scop.

Pe teren insa, bancile si magazinele fac tranzactii mai ales in grivna ucraineana. "Nu am primit inca instructiuni in legatura cu folosirea rublei", a declarat un functionar al unei sucursale Unicredit din Sevastopol.

Un altul, angajat al Oschadbank, a spus acelasi lucru: "Nu ni s-a spus nimic. N-am primit nicio instiintare". Un angajat al postei ucrainene din Sevastopol spune ca pensiile vor fi platite in ruble "dar nu stim cand".

La magazinele de pe strada, situatia e la fel de neclara. "Nu avem inca operatiunile de contabilitate configurate pentru ruble, dar casieriile din marile supermarketuri sunt gata sa le acepte", a spus angajatul unui depozit de legume.

In schimb, un purtator de cuvant al primariei a declarat ca rubla a fost pusa in circulatie cu succes. "In acest moment, preturile vor fi afisate in ambele monede, si se va putea plati in ambele", a spus Igor Dolgopolov.

Intr-un hotel, angajatii au spus ca primesc plata in ruble, dar vor da restul in grivne.