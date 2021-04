Tensiunea creste in apropiere de Ucraina: Rusia aduce nave militare de desant din Marea Caspica

Imaginile au fost postate de reteaua de socializare Twitter pe 8 aprilie.In fotografii, apar 3 vase de asistenta si remorcare si alte 5 de debarcare, din clasa Serna. Aceste ambarcatiuni au fost relocate, in mod oficial, de catre Rusia pentru a efectua exercitii militare impreuna cu flota din Marea Neagra, potrivit Air Cosmos Navele Serna sunt specializate in efectuarea de debarcari de trupe si armament, ele masurand 25,65 m lungime si 5,66 metri latime. Pot transporta 50 de tone de echipament militar sau 92 de soldati.Trebuie specificat faptul ca doua dintre cele trei porturi strategice ale Kievului din Marea Azov, sunt situate intre teritoriile rusesti si ucrainene.O eventuala ofensiva a trupelor rusesti ar putea fi combinata, una terestra si una navala, spre portul Mariupol, aflat sub controlul Ucrainei si care este un punct strategic in regiune.Aceasta noua actiune militara a Rusiei din apropierea frontierei cu Ucraina readuce in prim-plan, o eventuala reluare a conflictului din zona Donbas, intre separatistii prorusi sprijiniti de Kremlin si fortele militare ale Kievului.Desi Rusia neaga orice actiune in zona, totusi imagini din satelit au aratat ca Moscova comaseaza trupe in preajma granitei cu Ucraina Pe de alta parte, in aceasta saptamana sunt asteptate sa ajunga in Marea Neagra si doua distrugatoare ale Statelor Unite, Roosevelt si Donald Cook, ce vor traversa Bosforul pe 14 si 15 aprilie.