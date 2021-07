Scandal in armata Ucrainei dupa o parada militara in care femeile defileaza pe tocuri

Vestea a provocat un scandal in Ucraina de cand agentia de comunicatii a armatei, Armyinform, a dezvaluit imagini cu repetitia paradei pentru a sarbatori independenta tarii pe 24 august.Vedem tinere in haine de camuflaj care incearca sa mearga in pas cu tocuri , in locul cizmelor militare. Potrivit armatei, tinerele au la dispozitie trei luni pentru a se antrena de doua ori pe zi, relateaza ziarul Kiev Post.In plus, potrivit armatei, femeile urmau sa practice "un nou stil de mers standard" sub care trebuiau sa ridice picioarele de la 10 la 15 centimetri in loc de 15 la 20 de centimetri conform vechilor reglementari."De ce trebuie sa suporte exercitii lungi de calcai pe asfaltul fierbinte de vara? Pentru ca arata lumii femeia ucraineana - razboinica, curajoasa si neinvinsa ", a raspuns Miscarea femeilor veterane.Deputatul opozitiei, Iryna Gerashchenko, a numit parada "sexista", intrucat in armata ucraineana activeaza peste 31.000 de femei, inclusiv peste 4.000 de ofiteri."Povestea unei parade cu tocuri este o adevarata rusine", a declarat jurnalistul Vitaly Portnikov pe Facebook , sustinand ca unii oficiali au o mentalitate "medievala", relateaza lefigaro.fr