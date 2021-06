Spion rus prins in timp ce instala o bomba sub masina unui expert militar din Ucraina VIDEO

❗️Контррозвідка СБУ попередила вбивство військового розробника



Влаштувати теракт для ліквідації фахівця з розробок зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ планував колишній бойовик НЗФ.



Ofiterii SBU au relatat ca agentul rus a venit special din Rusia in orasul ucrainean Severodonetsk pentru a comite acest act terorist.Conform anchetei, un cetatean ucrainean, care in prezent lucreaza pentru militiile separatiste din Republica Populara Luhansk (LPR), a fost recrutat in 2020 de catre Serviciul Federal de Securitate al Federatiei Ruse (FSB) pentru a desfasura activitati de informatii si subversive pe teritoriul Ucrainei.Pentru a-si indeplini sarcinile atribuite , colaboratorul FSB a incercat, prin intermediari, sa obtina informatii clasificate de la un institut militar de cercetare din Harkov. Acesta era interesat sa obtina informatii despre cele mai recente programe de cercetare - hardware militar si UAV-uri. Unul dintre complicii sai a fost retinut in februarie 2021.In orasul ucrainean Severodonetsk urma sa aiba loc un asasinat cu bomba care se incadreaza in aceleasi tipare cu cazul de la Arad in care omul de afaceri Ioan Crisan a fost ucis dupa ce masina sa a fost aruncata in aer cu un dispozitiv exploziv.Urmarindu-si intentiile criminale, colaboratorul FSB a sosit din Rusia in orasul ucrainean Severodonetsk, unde anchetatorii ucraineni spun ca a planificat minutios sa comita un act terorist prin plantarea unui dispozitiv exploziv improvizat, proiectat de catre oamenii sai de legatura din FSB, pe masina sefului institutului militar de cercetare din Harkov, relateaza Deschide.md Dupa cum se poate observa din materialul video, dar si din imaginile atasate mai sus, colaboratorul FSB a fost atent monitorizat, iar in momentul in care incerca sa instaleze dispozitivul exploziv, a fost retinut de ofiterii din cadrul directie de contraspionaj a SBU - acuzatia: incercarea de a comite un act terorist pe teritoriul Ucrainei.