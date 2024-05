SUA promit ajutor militar Ucrainei...dar nu arme si munitie

SUA au promis Ucrainei ajutor militar neletal, dupa ce a devenit limpede ca soldatii ucraineni au moralul la pamant si nu se pot confrunta cu separatistii din estul tarii.

Casa Alba a cerut Kievului sa raspunda "cu masura si responsabil" actiunilor separatiste din regiunile estice ale tarii, scrie The Guardian.

Publicatia scrie ca oferta americanilor a fost facuta inainte de discutiile de joi de la Geneva, la care participa Rusia, Ucraina, SUA si UE.

Secretarul de presa al Casei Albe, Jay Carney, a declarat ca americanii iau in considerare cererea Kievului de a oferi sustinere armatei, insa nu va oferi arme sau munitie.

Armata ucraineana trimisa intr-o operatiune anti-terorista in estul tarii a avut, miercuri, o prestatie care a surprins. Trupele intrate in vehicule blindate in orasele framantate de miscari separatiste au fost foarte usor convinse sa fraternizeze cu pro-rusii si sa predea comanda vehiculelor armate.

Ucraina fierbe: Persoane inarmate au intrat in primaria Donetk

Un corespondent al AFP a relatat, miercuri, ca a vazut o coloana de vehicule ucrainene blindate care arborau steagul rusesc intrand in orasul Slaviansk din estul Ucrainei.

Soldatii din vehicule purtau uniforme verzi de camuflaj, aveau arme automate si lansatoare de grenade, si cel putin unul avea steagul Sfantului Gheorghe, care a devenit un simbol al insurgentei pro ruse din estul Ucrainei.

Unul dintre soldati, care s-a identificat drept Andrei, spune ca unitatatea face parte din Brigada 25 a Fortelor Aeriene ale Ucrainei, unitate care a dezertat si a trecut de partea fortelor pro ruse.

