SUA si Franta condamna tentativa belarusa de expulzare cu forta a Mariei Kolesnikova in Ucraina si indeamna la sanctiuni

Seful diplomatiei americane Mike Pompeo se declara "profund ingrijorat de informatii cu privire la rapirea si tentativa de expulzare cu forta a unor lideri ai opozitieidin Belarus".El a evocat situatia opozantei Maria Kolesnikova, condusa cu forta, in noaptea de luni spre marti, la frontiera dintre Belarus si Ucraina , unde a fost arestata, au anuntat doi dintre sustinatorii sai, care s-au aflat alaturi de ea la momentul faptelor.Cei doi, Anton Rodnenkov si Ivan Kravtov, amandoi membri ai "Consiliuliui de Coordonare" a opozitiei, condusi, la fel ca ea, la frontiera, au trecut in Ucraina de unde au putut sa vorbeasca."Amintim autoritatilor din Belarus ca este responsabilitatea lor sa asigure siguranta doamnei Kolesnikova si a tuturor celor detinuti in mod nedrept", a subliniat marti Pompeo."Statele Unite, in coordonare cu partenerii si aliatii nostri, au in vedere sanctiuni tintite suplimentare care sa favorizeze asumarea responsabilitatli celor implicati in incalcarea drepturilor omului si in reprimarea din Belarus", a anuntat el.Maria Kolesnikova este singura, dintre cele trei reprezentate ale opozitiei din timpul campaniei prezidentiale, care ramane in Belarus.Celelalte doua, candidata in alegeri Svetlana Tihanovskaia si Veronika Tepkalo su fugit in strainatate.Manifestatii saptamanale de peste 100.000 de oameni au loc, de o luna, la Minsk, impotriva realegerii lui Aleksandr Lukasenko la 9 august, pe care o denunta drept frauduloasa.Pe de alta parte, Franta a condamnat tentaiva de expulzare a Kolesnikovei si a indemnat UE sa impuna "sanctiuni rapide" celor care se fac vinovati de reprimare in Belarus."Franta condamna cu cea mai mare fermitate arestarile arbitrare si practica exilurilor fortate atat ale mai multor membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei, cat si a numerosi manifestanti in ultimele zile", a denuntat marti o purtatoare de cuvant a Ministerului franez de Externe."Trebuie sa se faca deplin lumina cu privire la situatia domanei Kolesnikova", a avertizat Agnes von der Muhll.Autoritatile belaruse au incercat sa o oblige pe Kolesnikova sa traca frontiera in Ucraina, insa aceasta a refuzat si si-a rupt pasaportul, dupa care a fost arestata, au anuntat marti, la Kiev, cei doi opozanti care o insoteau."Indemnam autoritatile belaruse sa puna capat de indata acestor actiuni, sa elibereze persoanele detinute in mod arbitrar si sa angajeze un dialog national incluzator" cerut de UE si societatea civila belarusa, a adaugat Agnes von der Muhll"Franta isi reitereaza in acest context sustinerea fata de adoptarea rapida de catre UE a unor sanctiuni vizandu-i atat pe cei care se fac vinovati de reprimarea populatiei belaruse, cat si de fraudele electorale de la 9 august", a subliniat ea.