Tensiuni la granita cu Romania: Soldatii rusi sapa transee in Crimeea (Video)

Trupele rusesti de pe teritoriul regiunii autonome ucrainene Crimeea continua inarmarea si fortificarea pozitiilor ocupate de peste o saptamana.

Mai mult, toate zborurile inspre si dinspre principalul aeroport al Crimeii, Simferopol, au fost suspendate marti, cu exceptia celor care leaga localitatea de Moscova, scrie AFP, potrivit rappler.com.

Militantii pro-Kremlin au preluat controlul traficului aerian la aeroport si un avion ce decolase de la Kiev a fost nevoit sa se intoarca, dupa ce i s-a refuzat aterizarea.

Peste tot in peninsula pot fi observate actiuni prin care trupele ce au preluat controlul bazelor militare si altor instalatii strategice isi intaresc pozitiile. Granicerii ucraineni au postat pe Internet inregistrarea video a lucrarilor de sapare de transee de catre trupele ruse.

Intr-o evolutie paralela, 22 de baterii de artilerie au fost instalate la Perekopsk si 60 de piese de echipament militar rusesc, inclusiv lansatorul de rachete MLRS Grad, au fost aduse la Djankoi.

La baza militara rusa din Crimeea, unde este stationata flota Rusiei la Marea Neagra, continua sa soseasca elicoptere Mi-8 si Mi-24, iar sediul transporturilor pe cale ferata din Crimeea a fost ocupat de fortele de auto-aparare.

Marti, parlamentarii republicii autonome Crimeea au adoptat o declaratie privind independenta peninsulei. Declaratia de independenta este necesara pentru procedurile juridice din cadrul demersului Crimeii de alipire la Rusia si pentru referendumul de pe 16 martie.

Camera inferioara a parlamentului rus va discuta, amenda si vota pana in data de 21 martie un proiect de lege ce va permite republicii ucrainene sa se alature mai rapid Rusiei, a precizat si un parlamentar rus.

Autoritatile din Crimeea estimeaza o prezenta la urne "foarte ridicata" la referendumul din 16 martie, in conditiile in care 80% din populatie ar fi de acord cu alipirea la Rusia.

Peninsula Crimeea este o republica autonoma a Ucrainei, aflata pe coasta nordica a Marii Negre, cu capitala la Simferopol. Trecuta de-a lungul timpului de la Rusia la Ucraina, populatia majoritar rusa ar dori acum intoarcerea la stapanirea rusa.

Tulburarile din Crimeea au inceput dupa ce Opozitia a preluat puterea la Kiev. In urma a patru luni de proteste violente, presedintele Viktor Ianukovici a fugit in Rusia. Acesta a preferat relatii mai stranse cu Moscova, in defavoarea relatiilor cu Uniunea Europeana, ceea ce a declansat valul de proteste din tara.

Rusia, care are o baza navala la Sevastopol, in Crimeea, unde este gazduita flota sa la Marea Neagra, are interese strategice aici. Aproape 60% din populatia peninsulei este de origine rusa si ar prefera sa fie condusa de la Moscova, nu de noua putere de la Kiev, pro-europeana.

Rusia are un interes strategic sa pastreze Crimeea. Are acces limitat la Marea Baltica si Marea Neagra. In portul Sevastopol din Crimeea se afla flota sa la Marea Neagra, care joaca rolul de protectie pentru granita sud-vestica a Rusiei. Securitatea nu este asigurata astfel doar pentru Rusia continentala, ci si pentru zona Caucazului.

