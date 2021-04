SUA si NATO au intrat in alerta dupa comasarea a mii de militari rusi la frontiera ruso-ucraineana. Kievul cauta cu disperare sprijin extern

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova "ca-si arata muschii" la granita cu autoproclamatele republici populare Donetk si Lugansk si isi sporeste prezenta trupelor in zona sub acoperirea unor exercitii militare.In ultimele zile, Kievul a lansat o intensa activitate diplomatica pe langa partenerii sai internationali, in special SUA si NATO, pentru a avertiza despre escaladarea situatiei din estul tarii.Zelenski si-a asigurat vineri sustinerea presedintelui american Joe Biden , care si-a reafirmat "sprijinul de neclintit pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei in fata agresiunii ruse care continua in Donbas si in Crimeea ".Kievul acuza Moscova de uciderea a patru soldati ucraineni la sfarsitul lunii martie de catre rebelii separatisti intr-o incalcare a incetarii focului in vigoare din 2015, ceea ce ridica numarul de morti in randurile ucrainene la 20 de la inceputul anului, carora li se adauga 57 de raniti.Conform datelor ONU , conflictul din Donbas s-a soldat cu circa 14.000 de morti de la declansarea sa in 2014.Serviciul de informatii militare al Ucrainei a tras un semnal de alarma, denuntand ca Rusia a inceput pregatiri cu scopul de a forta armata ucraineana sa raspunda la "actiuni ostile" pe linia de demarcare a fortelor in Donbas.Aceasta ar servi drept scuza pentru ca Rusia sa-si sporeasca prezenta militara in teritoriile separatiste din estul Ucrainei prin introducerea unor "unitati regulate" cu pretinsul scop de a "proteja cetateni rusi", avand in vedere ca zeci de mii de ucraineni din Donbas au primit deja pasapoarte rusesti."O tentativa a fortelor de ocupatie ruse de a patrunde mai mult in adancul teritoriului ucrainean nu poate fi exclusa", sustine Kievul.Acest scenariu a fost deja utilizat in 2008 in Osetia de Sud , cand trupe georgiene au intrat pe teritoriul regiunii separatiste in urma unor provocari, cazand in capcana Moscovei, potrivit unor experti independenti rusi, ceea ce a declansat interventia militara a Rusiei, sub pretextul "impunerii pacii", care a condus la recunoasterea independentei Osetiei de Sud, precum si a celeilalte regiuni separatiste georgiene Abhazia de catre Federatia Rusa."De-a lungul frontierei ucrainene, in zonele ocupate temporar si in Crimeea au fost desfasurate 28 de grupuri tactice rusesti la nivel de batalion", declarase marti seful Statului Major al armatei ucrainene, generalul Ruslan Homaceak, in parlament.Tinand cont de aceasta,"s-a luat o decizie de consolidare a gruparii fortelor comune pe teritoriul regiunilor Donetk si Lugansk (la granita cu Rusia) si in sectorul Crimeii", a adaugat el. Kremlinul a raspuns ca Rusia isi deplaseaza sau isi mobilizeaza trupele pe teritoriul sau "dupa cum ii convine" . "Acest lucru nu ar trebui sa deranjeze pe nimeni si nu reprezinta o amenintare pentru cineva", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintiei ruse.Asa cum au informat surse EFE din cadrul Aliantei cu sediul la Bruxelles, NATO este ingrijorata de "activitatile militare recente la scara larga ale Rusiei in Ucraina si in imprejurimile sale", problema care a fost discutata in cadrul reuniunii Consiliului Atlanticului de Nord, care a avut loc joi.Presedintia ucraineana a denuntat circa 600 de incalcari ale armistitiului de la inceputul anului si a acuzat Rusia ca incearca sa "torpileze" procesul de pace, precum si regimul de incetare a focului in vigoare din februarie 2015 si care a fost consolidat in iulie 2020.Prin urmare, pentru a contracara concentrarea de trupe ruse la frontiera si a preveni eventuale provocari militare, Kievul a propus vineri reprezentantului NATO in Ucraina, Alexander Vinnikov, organizarea de exercitii comune intre armata ucraineana si trupele aliate.Masurile de descurajare ar presupune patrule aeriene comune in spatiul aerian ucrainean sau, asa cum a sugerat ambasadoarea canadiana Larisa Galadza, cresterea nivelului de pregatire de lupta a trupelor din tarile Aliantei care se invecineaza cu Ucraina.In cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul de externe ucrainean Dmitri Kuleba, secretarul de stat american Antony Blinken si-a exprimat "preocuparea" pentru situatia securitatii in estul Ucrainei.In acelasi timp, ministrul apararii Lloyd Austin a mers mai departe, asigurandu-l pe omologul sau ucrainean Andrei Taran de angajamentul SUA de a ajuta Ucraina sa isi consolideze capacitatea militara pentru a se putea apara mai eficient impotriva agresiunii ruse, potrivit departamentului sau."In cazul escaladarii agresiunii ruse, SUA nu vor lasa Ucraina singura si nu vor permite ca aspiratiile agresive ale Rusiei impotriva Ucrainei sa se realizeze", a declarat Austin, potrivit Kievului.In replica, Peskov a avertizat vineri ca o posibila desfasurare a trupelor SUA pe teritoriul ucrainean va duce la cresterea tensiunilor in apropierea frontierelor ruse si a spus Moscova va fi constransa atunci sa adopte masuri suplimentare de securitate.