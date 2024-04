Timosenko si-a publicat declaratia de avere. Are doar un apartament de 60 de metri patrati

Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timosenko, candva unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din tara sa, si-a publicat declaratia de avere, in care apare ca detine doar un apartament de 59,4 metri patrati.

Declaratia apare pe site-ul Comisiei Electorale Centrale si mai cuprinde veniturile realizate in 2013, aproximativ 180.000 de grivne ucrainene, adica aproximativ 14.700 de euro, arata Itar-Tass.

Timosenko si-a lansat candidatura la prezidentiale - Promite sa se lupte cu Putin

Timosenko, care e si liderul Partidului Patria, a fost condamnata in 2011 la 7 ani inchisoare pentru abuz in serviciu in cazul semnarii unui contract de furnizare a gazelor naturale de catre Rusia.

Timosenko, eliberata din inchisoare printr-o decizie a Parlamentului ucrainean in timpul revoltei de pe Maidanul din Kiev, si-a depus candidatura la alegerile prezidentialele programate pentru data de 25 mai.

Timosenko a fost premierul Ucrainei din februarie pana in septembrie 2005, apoi din nou din decembrie 2007 pana in martie 2010.