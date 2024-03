Tot nu e pace in Ucraina: Ce au stabilit la telefon Merkel, Putin, Hollande si Porosenko

Moscova, Berlinul, Kievul si Parisul au denuntat, joi, incalcarile pactului de pace semnat la Minsk, care prevedea inclusiv incetarea focului in estul separatist al Ucrainei, si au convenit sa puna in aplicare in totalitate intelegerea semnata in Belarus pe 12 februarie.

Presedintele rus Vladimir Putin, liderul ucrainean Petro Porosenko, seful statului francez Francois Hollande si cancelarul german Angela Merkel au discutat la telefon, pentru a analiza consecintele evenimentelor din orasul Dabalteve, cucerit de rebelii separatisti.

Potrivit unui comunicat al Palatului Elysee, citat de Le Figaro, cei patru oficiali au convenit "sa puna in aplicare, cu rigurozitate, toate prevederile pactului de pace semnat la Minsk".

Acordul prevede incetarea focului in tot estul separatist al Ucrainei, fara nicio exceptie, retragerea armamentului greu, monitorizarea de catre OSCE a acestor masuri, precum si accelerarea procesului de eliberare a prizonierilor.

In comunicatul citat se mai arata ca ministrii de Externe ai tarilor din "formatul Normandia" (Germania, Ucraina, Rusia si Franta - n. red.) vor discuta, in cursul zilei de joi, pentru a definitiva mecanismele de monitorizare a acordului din 12 februarie.

Duminica, la ora 00:00, a intrat in vigoare, in estul Ucrainei, armistitiul convenit de liderii german, francez, ucrainean si rus, la Minsk, in Belarus. Armistitiul este, insa, fragil.

Intr-un oras, luptele au fost mai grele ca oricand. La Debalteve, cateva mii de soldati si voluntari ucraineni au fost inconjurati de separatistii care foloseau echipamente militare rusesti si bombardati atat de intens incat au fost nevoiti sa se predea.

Occidentul a acuzat in mai multe randuri Rusia ca furnizeaza arme rebelilor din Ucraina, chiar si dupa semnarea acordului, iar pactul pentru pace este in pericol.

Rusia a negat mereu implicarea sa in conflictul separatist.

