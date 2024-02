Ucraina: Armata ii cere lui Ianukovici sa stabilizeze tara

Armata ucraineana ii cere presedintelui Vikto Ianukovici sa ia masuri pentru a stabiliza situatia din Ucraina.

Potrivit unui comunicat citat de Ukrainian News Agency, personalul Ministerului Apararii a participat la o adunare generala vineri.

"Participantii la adunare si-au exprimat ingrijorarea cu privire la recenta situatie a statului... Personalul militar si comunitatea Fortelor Armate considera ca este inacceptabila capturarea cu forta a agentiilor guvernamentale, impiedicarea oficialilor statului si guvernelor locale de a-si indeplini sarcinile, si observa ca escaladarea crizei pune in pericol integritatea teritoriala a statului", se arata in comunicatul de presa.

In acest context s-a discutat textul apelului catre presedintele Ianukovici, sef al armatei ucrainene.

"Exprimandu-si pozitia civica, personalul militar si comunitatea Fortelor Armate cer comandantului armatei, in cadrul actualei legislatii, sa ia masuri immediate pentru a stabiliza situatia din tara si pentru a construi consensul in societate", se mai arata in textul citat.

Ministrul Apararii, Pavlo Lebedev, a precizat ca armata nu va fi folosita in provocarile din timpul crizei dintre guvern si protestatarii din Kiev.

