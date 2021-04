Ucraina ameninta ca se va dota cu arme nucleare daca nu devine membra NATO

"Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie ramanem cu cealalta optiune, care este sa ne inarmam", a declarat pe postul de radio Deutschlandfunk ambasadorul Andrii Melnik.In acest ultim caz, Kievul "va avea probabil in vedere statutul sau nuclear", a mentionat ambasadorul. "Cum altfel putem sa ne asiguram apararea?", a adaugat el.Kievul a renuntat in 1994 la al treilea cel mai mare arsenal nuclear din lume, datand din epoca sovietica si care era amplasat pe teritoriul Ucrainei, focoasele nucleare fiind toate transportate in Rusia . In schimb, SUA, Marea Britanie si Rusia s-au angajat sa respecte granitele Ucrainei. Tara exsovietica vizeaza de mai multi ani sa adere la alianta militara occidentala NATO, ceea ce este insa considerat improbabil sa se intample in viitorul apropiat.Tensiunile militare dintre Ucraina si Rusia raman la nivel ridicat de la anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea , in 2014, iar in ultimele saptamani zona de conflict din estul Ucrainei, unde Moscova ii sustine pe separatistii pro-rusi, si desfasurarile de trupe pe teritoriul rus si ucrainean au creat preocupare pe plan international.Ambasadorul ucrainean in Germania a vorbit despre "pregatiri reale de razboi pentru un nou atac militar asupra Ucrainei, care ar trebui sa fie luat in serios si la Berlin".Moscova sustine ca nu face decat sa reactioneze la provocarile Kievului si a respins acuzatiile privind desfasurarea de forte.Navele Serna sunt specializate in efectuarea de debarcari de trupe si armament, ele masurand 25,65 m lungime si 5,66 metri latime. Pot transporta 50 de tone de echipament militar sau 92 de soldati.Ministrul ucrainean al Apararii, Andrii Taran, a afirmat sambata ca tara sa ar putea fi provocata de agravarea situatiei de catre Rusia, in conflictul din regiunea Donbas, din estul Ucrainei, transmite Reuters.