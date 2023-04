In Ucraina nu e pace: Bombardamentele au blocat peste 300 de mineri in subteran

Bombardamente intense au avut loc duminica in estul separatist al Ucrainei, in special in zona aeroportului Donetk, disputata de mai multe luni intre armata ucraineana si rebeli.

Duminica dupa-amiaza, 331 de mineri au ramas blocati mai multe ore intr-o mina de carbune la Zasiadko, dupa ce bombardamentele au provocat o pana de electricitate. In cursul serii, au reusit sa fie evacuati toti, in stare buna de sanatate, potrivit anuntului unui responsabil al sindicatului independent al minerilor ucraineni, Mihailo Volinet, scrie i24news.tv.

Tirurile sustinute de artilerie trase de ambele parti au putut fi auzite duminica, la fel ca si explozii puternice.

Ucraina: Primul soldat ucis in 2015 - apel pentru reluarea negocierilor de pace

Armata ucraineana sustine ca separatistii si-au marit numarul si intensitatea atacurilor. Principala lor tinta ramane aeroportul din Donetk, punct strategic in regiunea separatista.

Situatia ramane tensionata in Mariupol, Donetk si Luhansk, a aratat purtatorul de cuvant al armatei ucrainene, Andrii Lisenko. In ultimele 24 de ore, un soldat a fost ucis si zece raniti in confruntari.