Ucraina: Cei 13 ostateci au fost eliberati dupa ce presedintele tarii a indeplinit una din cerintele atacatorului indemnand populatia sa vada un documentar despre drepturile animalelor

"S-A TERMINAT!"

ZELENSKI ACTIONEAZA

AND ITS OVER says Ukraine's interior minister. Hostages released. https://t.co/ykNDd3tf8s https://t.co/Kew2qtiTWp - Christopher Miller (@ChristopherJM) July 21, 2020

"Toti ostaticii sunt liberi!", si-a exprimat marti satisfactia, intr-un mesaj postat pe Facebook , adjunctul ministrului ucrainean de Interne Anton Gherascenko.Autoritatile ucrainene au anuntat initial ca aproximativ 20 de pasageri au fost retinuti timp de mai multe ore in autobuz, in acest oras cu aproximativ 200.000 de locuitori, situat la 400 de kilometri vest de Kiev, in timp ce politia si rapitorul purtau negocieri "tensionate", potrivit fortelor de ordine.Insa, dupa eliberare, s-a dovedit ca era vorba despre 13 ostatici."In total 13 persoane au fost luate ostatice", a anuntat, intr-o conferinta de presa, la Lutk, ministrul ucrainean de Interne Arsen Avakov.Atacatorul a eliberat mai intai o femeie in varsta, un adolescent si o tanara, in urma unei convorbiri la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski , potrivit unei purtatoare de cuvant a presedintiei, Iulia Mendel.Ceilalti ostatici au fost eliberati ulterior, in urma unei operatiuni a Fortelor speciale si politiei, potrivit serviciilor ucrainene de securitate SBU.Rapitorul s-a predat politiei, potrivit Ministerului de Interne."S-a terminat!", si-a exprimat satisfactia intr-un mesajpostat pe Twitter ministrul de Interne Arsen Avakov, care a publicat o imagine cu atacatorul culcat pe jos, incatusat, alaturi de membri ai Fortelor speciale."Nu am pierdut pe nimeni", a subliniat intr-un mesajpostat pe Facebook Zelenski.Din cauza acestei luari de ostatici, politisti puternic inarmati au fost desfasurati in apropierea autobuzului, dar si un vehicul blindat, potrivit unui jurnalist AFP.O ancheta cu privire la un "atentat" a fost deschisa.Rapitorul, un fost detinut, a tras asupra fortelor de ordine, a deschis focul asupra unei drone care survola autobuzul si a aruncat in strada un pachet exploziv si o grenada care, din fericire" nu a explodat, potrivit politiei ucrainene.El a dat asigurari ca a ascuns "in alt loc un dispozitiv exploziv care poate fi detonat de la distanta", potrivit Parchetului General ucrainean.Potrivit lui Gherascenko, barbatul a sunat politia si s-a prezentat ca fiind Maxim Plohoi - un pseudinim care poate fi tradus "Maxim cel rau".Atacatorul a refuzat ca ostaticii sa primeasca mancare sau apa si ca nu i-a lasat la toaleta.Politia nationala ucraineana a dat asigurari ca a primit informatii potrivit carora barbatul "urma un tratament psihiatric", insa ministrul de Interne Arsen Avakov a dezmintit aceasta informatie.Pe Telegram, politia ucraineana a difuzat o inregistrare video in care apare un barbat inarmat cu un pistol mitraliera, care poza in fata unei camere de luat imagini, posibil atacatorul inainte sa ia ostatici.Mai tarziu, atacatorul a fost identificat ca fiind Maxim Krivos, un cetatean ucrainean in varsta de 44 de ani, originar din regiunea rusa Orenburg, condamnat in doua randuri cu privire la "banditism", "fraude" si sechestrare si care a ispasit zece ani de inchisoare in Ucraina Mesaje postate pe retele de socializare sub numele de "Maxim Plohoi" au aratat ca era inarmat - cu explozivi - si ca "se opune sistemului" si cerea ca cele mai importante personalitati din tara, in frunte cu presedintele Volodimir Zelenski sa posteze mesaje pe retele de socializare in care sa-si pateze imaginea sau sa se comporte in mod ridicol.Potrivit ministerului ucrainean de Interne, aceste conturi apartin rapitorului. Unul dintre ele, pe Twitter, a fost dezactivat ulterior.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat marti seara o imagie pe Facebook in care a indeplinit o cerere a rapitorului si in care indeamna "toata lumea sa se uite la filmul Earthlings din 2005" - un documentar american despre rele tratamente aplicate unor animale in vederea domesticirii.