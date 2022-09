Ucraina, in prag de razboi: Masina unui lider rebel, aruncata in aer, zeci de mii de refugiati

Violentele continua in estul separatist al Ucrainei, mii de oameni fugind din calea confruntarilor dintre fortele de la Kiev si insurgentii inarmati.

In timp ce locuitorii din regiunea sud-estica Donetk isi cauta un adapost in vestul tarii sau in afara granitelor, numeroase incidente cu victime au loc la tot pasul.

Joi, autoturismul in care se afla un lider separatist a fost aruncat in aer. Denis Pusilin, guvernatorul autoproclamat al Republicii Populare Donetk, a declarat, pentru agentia Itar-Tass, ca niste atacatori necunoscuti i-au aruncat in aer masina, iar doua persoane au fost ranite in urma exploziei.

Criza din Ucraina: Trei tancuri rusesti "au venit sa elibereze tara" (Video)

"Masina mea a fost aruncata in aer. Inauntru se aflau trei oameni, doi dintre ei fiind in stare grava", a afirmat liderul rebel, adaugand ca el nu se afla in autovehicul in momentul exploziei, fiind in Moscova.

Reprezentantii conducerii separatiste din Donetk au declarat ca incidentul a avut loc la 100 de metri de cladirea administrativa centrala a republicii.

Intre timp, zeci de mii de oameni din Donetk isi parasesc locuintele, mai ales in orasul Slaviansk, pentru a fugi din calea conflictului sangeros dintre armata ucraineana si separatisti, scrie The Guardian.

Militarii ucraineni au bombardat mai multe zone din Donetk zilele acestea, numerosi civili fiind victime ale luptelor duse de cele doua tabere.

Atac cu bombe incendiare

O localitate din apropierea orasului Slaviansk a fost tinta unui atac fara precedent al armatei ucrainene, care ar fi aruncat cu bombe incendiare asupra civililor.

Atacul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, in comuna Semenovka, si a fost semnalat de un localnic, membru al conducerii insurgente de autoaparare.

Ucraina, in prag de razboi: Atac fara precedent al armatei, cu bombe incendiare

"In noaptea de miercuri, Semenovka a fost tinta unui atac care a implicat, aparent, bombe incendiare. Au explodat chiar deasupra comunei si s-au despicat in mai multe fragmente de foc", a povestit un martor.

Bombardarea orasul Slaviansk continua de mai multe zile, insa atacul din Semenovka este fara precendent: pentru prima oara, armata ucraineana a folosit bombe incendiare impotriva populatiei din regiunea Donetk.

Drept urmare, Moscova a cerut ONU sa investigheze folosirea bombelor incendiare de catre autoritatile centrale.

Acuzatii grave la adresa Ucrainei: Rusia cere ONU investigarea bombelor incendiare

In regiunile estice se desfasoara lupte grele intre militiile separatiste si armata ucraineana. Prorusii din aceasta parte a Ucrainei refuza sa recunoasca autoritatile de la Kiev si, in urma unor referendumuri organizate in luna mai, si-au declarat independenta.

Pe de alta parte, Kievul acuza Rusia ca se implica in tensiunile separatiste din estul tarii, acuzatie respinsa de Moscova.

